Megan Thee Stallion rompe con Klay Thompson tras acusarlo de infidelidad

La rapera Megan Thee Stallion anunció este sábado el fin de su relación con el jugador de la NBA Klay Thompson después de casi un año juntos.
La artista confirmó la ruptura a través de un comunicado y la precedió de una serie de publicaciones en Instagram en las que acusó al deportista de haberle sido infiel.
"He tomado la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no hay camino posible hacia adelante", declaró la artista.
"Aprovecharé este tiempo para priorizarme a mí misma y seguir adelante con paz y claridad."
En sus historias de Instagram, Megan fue más directa. Acusó a Thompson de haberle sido infiel, de haberla involucrado con su familia "jugando a las casitas" y de haberle dicho después que no sabía si podía ser monógamo.
La publicación ha sido eliminada de su perfil.
La relación, que comenzó en julio de 2025, había tenido momentos públicos de cierta relevancia. En febrero, la rapera compartió en redes sociales que Thompson le regaló un Bentley valorado en 200.000 dólares y un viaje a las Islas Vírgenes Británicas por su 31 cumpleaños. Esas publicaciones también han desaparecido de su cuenta. En octubre, la pareja había insinuado que habían dado un paso más al adquirir una vivienda juntos.
Su debut en alfombra roja tuvo lugar en la gala benéfica Pete & Thomas Foundation, donde Megan se refirió al jugador de los Dallas Mavericks como la persona más amable con la que había salido.