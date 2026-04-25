Megan Thee Stallion rompe con Klay Thompson tras acusarlo de infidelidad

La relación, que comenzó en julio de 2025, había tenido momentos públicos de cierta relevancia. En febrero, la rapera compartió en redes sociales que Thompson le regaló un Bentley valorado en 200.000 dólares y un viaje a las Islas Vírgenes Británicas por su 31 cumpleaños. Esas publicaciones también han desaparecido de su cuenta. En octubre, la pareja había insinuado que habían dado un paso más al adquirir una vivienda juntos.