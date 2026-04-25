Semidestruida y sin utensilios luce la cabaña donde encontraron a Luis y Alejandra

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó una nueva inspección en una cabaña municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Luis y Alejandra. ¿Hay nuevos detalles?