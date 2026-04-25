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Semidestruida y sin utensilios luce la cabaña donde encontraron a Luis y Alejandra

Tras más de seis meses de la muerte de Luis y Alejandra, autoridades realizaron una nueva inspección en una cabaña en Tatumbla para obtener nuevos elementos del caso

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 15:56
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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó una nueva inspección en una cabaña municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Luis y Alejandra. ¿Hay nuevos detalles?

 Foto: Redes sociales
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Autoridades realizaron una nueva inspección para obtener nuevos elementos del caso de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2025, hecho que desde entonces es objeto de investigación.

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En la nueva indagación participaron un ingeniero químico y un ingeniero eléctrico industrial, quienes evaluaron la estructura y el perímetro donde fueron encontrados los cuerpos.

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El objetivo de esta pericia es recabar elementos técnicos que permitan fortalecer la investigación sobre la muerte de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los expertos realizaron mediciones, análisis de la estructura y posibles emisiones de sustancias químicas dentro del área.

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Asimismo, los peritos juramentados llevaron a cabo el estudio técnico del sitio para determinar posibles fallas o condiciones que pudieron influir en el hecho (Foto tomada meses antes de la nueva investigación).

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Durante la inspección también se constató que la cabaña donde ocurrió el hallazgo se encuentra semidestruida y sin ningún tipo de menaje (sin utensilios o equipo).

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Sin embargo, se confirmó que las otras cabañas del complejo turístico permanecen intactas, según lo observado por los investigadores.

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Las autoridades indicaron que el informe técnico elaborado por los especialistas será clave dentro del proceso investigativo en curso.

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La diligencia contó con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes brindaron seguridad durante el procedimiento.

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La pareja había llegado al lugar un día antes para celebrar su aniversario de noviazgo y compartir planes de matrimonio, según relataron personas cercanas. Sin embargo, al día siguiente fueron encontrados sin vida y con espuma en la boca.

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De acuerdo con el dictamen oficial, ambos fallecieron a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico e imperceptible para el olfato humano.

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