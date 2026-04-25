Semidestruida y sin utensilios luce la cabaña donde encontraron a Luis y Alejandra

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó una nueva inspección en una cabaña municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Luis y Alejandra. ¿Hay nuevos detalles?
Autoridades realizaron una nueva inspección para obtener nuevos elementos del caso de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2025, hecho que desde entonces es objeto de investigación.
En la nueva indagación participaron un ingeniero químico y un ingeniero eléctrico industrial, quienes evaluaron la estructura y el perímetro donde fueron encontrados los cuerpos.
El objetivo de esta pericia es recabar elementos técnicos que permitan fortalecer la investigación sobre la muerte de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt.
De acuerdo con el Ministerio Público, los expertos realizaron mediciones, análisis de la estructura y posibles emisiones de sustancias químicas dentro del área.
Asimismo, los peritos juramentados llevaron a cabo el estudio técnico del sitio para determinar posibles fallas o condiciones que pudieron influir en el hecho (Foto tomada meses antes de la nueva investigación).
Durante la inspección también se constató que la cabaña donde ocurrió el hallazgo se encuentra semidestruida y sin ningún tipo de menaje (sin utensilios o equipo).
Sin embargo, se confirmó que las otras cabañas del complejo turístico permanecen intactas, según lo observado por los investigadores.
Las autoridades indicaron que el informe técnico elaborado por los especialistas será clave dentro del proceso investigativo en curso.
La diligencia contó con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes brindaron seguridad durante el procedimiento.
La pareja había llegado al lugar un día antes para celebrar su aniversario de noviazgo y compartir planes de matrimonio, según relataron personas cercanas. Sin embargo, al día siguiente fueron encontrados sin vida y con espuma en la boca.
De acuerdo con el dictamen oficial, ambos fallecieron a causa de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico e imperceptible para el olfato humano.