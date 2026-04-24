Cartel del Diablo estaría detrás del secuestro y asesinato de pastor en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos de la Policía Nacional realizan una minuciosa investigación relacionada con el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, quien había sido raptado el pasado 20 de abril en El Negrito, Yoro y fue encontrado sin vida la mañana del jueves en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua. El subcomisario Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, dijo a EL HERALDO que “desde que se conoció el hallazgo del cuerpo del pastor evangélico Óscar Núñez se conformaron equipos para realizar las investigaciones en el sector de San José del Potrero como en el lugar de donde lo privaron de su libertad”.

”Lo que los especialistas realizan es un trabajo que tiene el propósito de verificar si los secuestradores lo mantuvieron en cautiverio en alguna casa cercana a donde le quitaron la vida o lo estuvieron trasladando con vida de un lugar a otro. Ese es en primer lugar lo que se va a determinar en el proceso investigativo”, comentó Barahona. Explicó que las labores para recolectar indicios que lleven a esclarecer el abominable crimen, iniciaron en el lugar donde estaba el cuerpo del pastor evangélico y van a continuar por los sitios donde se presume realizaron el recorrido con la víctima. De igual manera, se llevará a cabo el proceso de recolección de testimonios en El Negrito, Yoro, desde el momento en que los parientes fueron alertados de que habían raptado al cafetalero y pastor de una iglesia evangélica.

El vocero policial comentó que entre las primeras líneas de investigación que se realizan es que los responsables del rapto y posterior asesinato, estarían involucrados miembros de la estructura criminal conocida como Cartel del Diablo, pero ese extremo está en proceso de investigación. Los secuestradores solicitaban cinco millones de lempiras para dejar en libertad al religioso, pero los familiares no contaban con la cantidad solicitada y solo lograron recolectar y entregar 500 mil lempiras. Aún así le quitaron la vida. La tarde del jueves, los familiares determinaron levantar el cadáver del pastor Óscar Núñez y lo trasladaron a una funeraria en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, para prepararlo y velarlo.