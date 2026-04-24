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Cartel del Diablo estaría detrás del secuestro y asesinato de pastor en Yoro

Los familiares levantaron el cuerpo y lo llevaron a una funeraria, pero, posteriormente, el Ministerio Público lo trasladó a la morgue para practicarle la autopsia. Autoridades revisan la escena y el lugar por el que se movieron con la víctima

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 10:04
Cartel del Diablo estaría detrás del secuestro y asesinato de pastor en Yoro

El cuerpo del pastor y cafetalero Óscar Núñez, quien fue raptado en El Negrito, Yoro y encontrado asesinado en San José del Potrero, Comayagua, es velado en su residencia en Yorito, Yoro.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Equipos de la Policía Nacional realizan una minuciosa investigación relacionada con el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, quien había sido raptado el pasado 20 de abril en El Negrito, Yoro y fue encontrado sin vida la mañana del jueves en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua.

El subcomisario Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, dijo a EL HERALDO que “desde que se conoció el hallazgo del cuerpo del pastor evangélico Óscar Núñez se conformaron equipos para realizar las investigaciones en el sector de San José del Potrero como en el lugar de donde lo privaron de su libertad”.

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”Lo que los especialistas realizan es un trabajo que tiene el propósito de verificar si los secuestradores lo mantuvieron en cautiverio en alguna casa cercana a donde le quitaron la vida o lo estuvieron trasladando con vida de un lugar a otro. Ese es en primer lugar lo que se va a determinar en el proceso investigativo”, comentó Barahona.

Explicó que las labores para recolectar indicios que lleven a esclarecer el abominable crimen, iniciaron en el lugar donde estaba el cuerpo del pastor evangélico y van a continuar por los sitios donde se presume realizaron el recorrido con la víctima.

De igual manera, se llevará a cabo el proceso de recolección de testimonios en El Negrito, Yoro, desde el momento en que los parientes fueron alertados de que habían raptado al cafetalero y pastor de una iglesia evangélica.

La familia del pastor levantó el cadáver y lo llevó a una funeraria. Este sábado será sepultado en Yoro.

La familia del pastor levantó el cadáver y lo llevó a una funeraria. Este sábado será sepultado en Yoro.

 (Foto: El Heraldo)
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El vocero policial comentó que entre las primeras líneas de investigación que se realizan es que los responsables del rapto y posterior asesinato, estarían involucrados miembros de la estructura criminal conocida como Cartel del Diablo, pero ese extremo está en proceso de investigación.

Los secuestradores solicitaban cinco millones de lempiras para dejar en libertad al religioso, pero los familiares no contaban con la cantidad solicitada y solo lograron recolectar y entregar 500 mil lempiras. Aún así le quitaron la vida.

La tarde del jueves, los familiares determinaron levantar el cadáver del pastor Óscar Núñez y lo trasladaron a una funeraria en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, para prepararlo y velarlo.

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Debido a que el caso es muy complejo, las autoridades del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) determinaron ir a traerlo para luego trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula y practicarle la autopsia.

A eso de las 7:10 de la noche del jueves el cuerpo del pastor y cafetalero fue ingresado a la morgue sampedrana y a las 2:00 de la madrugada de este viernes, fue entregado a los familiares, quienes lo trasladaron a su residencia en el municipio de Yorito para ser velado. Se dio a conocer que el religioso será sepultado este sábado.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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