Hija de Wisin debuta en la música cristiana con mensaje de fe

Florida, Estados Unidos.-La hija del reconocido exponente del género urbano Wisin ha decidido abrirse paso en la industria musical con una propuesta completamente distinta a la que popularizó su padre. Se trata de Yelena Morera Ortiz, quien ha iniciado su carrera artística enfocada en la música cristiana, impulsada, según afirma, por un llamado de fe que transformó su vida.
En una entrevista concedida a un medio de comunicaciones reconocido, la joven compartió detalles sobre este nuevo capítulo personal y profesional, destacando que su proyecto musical nace con el objetivo de transmitir un mensaje espiritual y de esperanza a quienes escuchan sus canciones.
Lejos de seguir la línea del reguetón que llevó a su padre a la fama internacional, Yelena ha optado por un estilo que refleja sus creencias, apostando por letras con contenido religioso y reflexivo. Asegura que su música busca conectarse con personas que atraviesan momentos difíciles y necesitan una guía basada en la fe.
En este proceso, el respaldo de su padre ha sido fundamental. El intérprete, considerado una de las figuras más influyentes del género urbano, se ha convertido en su principal aliado, brindándole apoyo tanto emocional como profesional en sus primeros pasos dentro de la industria.
La joven artista reconoce que lleva el apellido de una figura tan conocida que representa un reto, pero también una oportunidad para amplificar su mensaje. Por ello, ha decidido construir su propio camino con identidad propia, marcado por valores espirituales y un enfoque distinto al de su entorno familiar.
Con este debut, Yelena Morera Ortiz no incursiona solo en el ámbito musical, sino que también se posiciona como una nueva voz dentro de la música cristiana, apostando por un mensaje que, según sus propias palabras, nace desde la convicción y la fe.