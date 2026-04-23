Hija de Wisin debuta en la música cristiana con mensaje de fe

Florida, Estados Unidos.-La hija del reconocido exponente del género urbano Wisin ha decidido abrirse paso en la industria musical con una propuesta completamente distinta a la que popularizó su padre. Se trata de Yelena Morera Ortiz, quien ha iniciado su carrera artística enfocada en la música cristiana, impulsada, según afirma, por un llamado de fe que transformó su vida.

En una entrevista concedida a un medio de comunicaciones reconocido, la joven compartió detalles sobre este nuevo capítulo personal y profesional, destacando que su proyecto musical nace con el objetivo de transmitir un mensaje espiritual y de esperanza a quienes escuchan sus canciones.

Lejos de seguir la línea del reguetón que llevó a su padre a la fama internacional, Yelena ha optado por un estilo que refleja sus creencias, apostando por letras con contenido religioso y reflexivo. Asegura que su música busca conectarse con personas que atraviesan momentos difíciles y necesitan una guía basada en la fe.