TSC auditará manejo de fondos utilizados en la OABI entre 2022 y 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que realizará una auditoría financiera al manejo de fondos en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), abarcando el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

La revisión, de carácter legal y financiero, tendrá como objetivo verificar el uso de los recursos públicos administrados por la OABI y determinar si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades civiles, penales o administrativas.

Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, confirmó que, ligado al proceso de auditoría, el informe final de la información recabada será emitido en un plazo aproximado de 18 meses.

“El convenio establece la realización de una auditoría financiera de cumplimiento legal en dicha institución del Estado, en la cual se verificará el manejo de fondos. En un periodo de 18 meses podremos emitir un informe que contendrá los hallazgos y determinará si existen responsabilidades”, explicó Isaula.