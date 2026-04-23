José Lagos, aspirante al CNE: “Están poniendo cosas que no están en la Constitución”

El aspirante explicó que, aunque ya recibió los documentos necesarios para iniciar su postulación, el proceso implica costos elevados, especialmente por la autenticación de documentos.

Se trata de José Lagos, quien denunció que los formularios y exigencias actuales van más allá de lo establecido en la Constitución de la República. “Demasiado han subido los requisitos en algo que la Constitución de la República pone los requisitos y aquí están poniendo cosas que no están en la Constitución”, expresó.

Tegucigalpa, Honduras.- Un aspirante a integrar el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) cuestionó el proceso de postulación al considerar que los requisitos exigidos representan una carga económica y burocrática que podría limitar la participación ciudadana.

“Están pidiendo, por ejemplo, que el título de la universidad se autentique. Estamos hablando que hay que invertir una cantidad grande de dinero para eso, con notarios y todo”, señaló.

Asimismo, cuestionó que estos requisitos podrían convertirse en una barrera de acceso. “Entonces veo yo que esta, posiblemente, la veo yo como una traba en el pueblo. Si yo no tengo el dinero para esto, prácticamente quedo fuera del proceso”, advirtió.

Lagos también hizo referencia a su trayectoria en el ámbito social, argumentando que cuenta con la experiencia necesaria para el cargo. “Soy el coordinador nacional de movimientos de acción social en Honduras desde 1982... siempre he estado a la vanguardia del pueblo para que no se violenten sus derechos constitucionales”, afirmó.

De igual forma, criticó que se solicite detallar todas las instituciones en las que ha trabajado, asegurando que en su caso ha enfrentado obstáculos para desempeñarse en el sector público. “Yo soy un profesional que a mí nunca me han dejado en el estado de Honduras trabajar para ningún lado. Siempre me han puesto traba”, manifestó.

El postulante hizo un llamado a simplificar el proceso para que sea más accesible. “Yo les digo por qué no hacen esto más expedito”, concluyó.