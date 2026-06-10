¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Honduras y Centroamérica?

Washington, Estados Unidos.- La espera terminó y millones de aficionados ya se preparan para disfrutar de la Mundial 2026, un torneo histórico que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con la participación de 48 selecciones. En Honduras, los fanáticos del fútbol tendrán varias alternativas para seguir las emociones del campeonato más importante del planeta.

A través de Canal 5, TSI y Telecadena se transmitirán 40 partidos en señal abierta, incluyendo el encuentro inaugural, las semifinales y la gran final del certamen. Además, estos mismos encuentros estarán disponibles mediante la plataforma digital DTVC+ y el sitio web de Deportes TVC. Por otra parte, Tigo Sports anunció que pondrá a disposición de sus suscriptores la totalidad de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en la única opción para disfrutar de cada uno de los compromisos del Mundial 2026 en territorio hondureño. EL HERALDO estará encargado de llevarte cada detalle de lo que suceda con minuto a minutos de los partidos y una cobertura total desde las sedes mundialistas. El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, marcando un antes y un después en la historia del fútbol al ser la primera edición con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

Opciones en Centroamérica

Además de Honduras, varios países centroamericanos ya tienen definidas las opciones para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas son las principales señales confirmadas hasta el momento: Guatemala: Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial. Además, FOX contará con un paquete sublicenciado de encuentros El Salvador: Los aficionados podrán seguir el torneo a través de Tigo Sports, mientras que FOX ofrecerá una parte de los partidos del campeonato.