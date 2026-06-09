Dos bajas en el Real Madrid, futuro de Dybala y posible salida en el Manchester City

Los equipos de europa han empezado a mover sus piezas de cara a la próxima temporada, Real Madrid confirma una baja y otro se iría a nueva aventura
El Real Madrid anunció este martes que Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador del equipo para la próxima temporada. Esta noticia se suma a los fuertes rumores que aseguran que el club blanco podría anunciar muy pronto el regreso de José Mourinho al banquillo.
A través de un comunicado oficial, el Real Madrid confirmó que presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez. Sin embargo, el club blanco explicó en el mismo documento que el Atlético de Madrid rechazó la propuesta de inmediato y exigió que se pague el valor completo de su cláusula de salida.
Según informó el periodista Ben Jacobs, la cláusula de rescisión de 500 millones de euros que Julián Álvarez tiene con el Atlético de Madrid es más compleja de lo que parece. Jacobs asegura que el contrato tiene condiciones especiales que permitirían a ciertos clubes de la Champions League, entre ellos el Barcelona, fichar al atacante argentino por menos de 150 millones de euros.
El Club Tijuana de México anunció la renovación del contrato de su joven promesa de 17 años, Gilberto Mora, por tres temporadas más. El mediocampista ahora usará la camiseta número 10 y hará historia al convertirse en el futbolista más joven en participar en el Mundial de 2026.
Medios cercanos al Real Betis informaron que el equipo español está muy interesado en contratar al mediocampista argentino Enzo Barrenechea. El futbolista, quien ya tuvo un paso por el Valencia de España, no entra en los planes del Benfica de Portugal y busca una salida para este mercado de pases.
El periodista Liam Keen informó que el delantero mexicano Raúl Jiménez está muy cerca de regresar al Wolverhampton, el club donde vivió sus mejores años en Inglaterra. A sus 35 años y tras tres temporadas en el Fulham, el atacante volvería a los "Wolves" a pesar de que el equipo descendió a la segunda división. En su etapa anterior con este club, Jiménez anotó 57 goles en 166 partidos.
El Atlético de Madrid no pudo concretar el fichaje del portugués Bernardo Silva antes del inicio del Mundial debido a la sorpresiva aparición del Barcelona en las negociaciones. Aunque el club de Madrid y el futbolista tenían la intención de cerrar el trato rápidamente, el interés del equipo azulgrana frenó por completo la operación.
El Bologna de Italia hizo oficial la contratación de Domenico Tedesco como su nuevo director técnico. El entrenador aceptó la propuesta de la directiva y firmó un contrato a largo plazo que lo unirá con la institución italiana hasta el año 2028.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Jürgen Klopp confirmó que viajará al Mundial de 2026. El exentrenador del Liverpool aclaró las dudas de sus seguidores y confirmó que asistirá al torneo para trabajar como comentarista en el canal de televisión alemán Magenta TV.
El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de River Plate de Argentina tras alcanzar un acuerdo para la próxima temporada. La transferencia desde el Getafe de España se cerraría por unos 6 millones de euros; de esa cantidad, el club español se quedará con la mitad del dinero debido a que solo tiene el 50% de los derechos del futbolista.
Según informó el periodista argentino Gastón Edul, el Manchester United ha iniciado gestiones para fichar al defensor central Cristian "Cuti" Romero de cara a la próxima temporada, en la que el club inglés volverá a jugar la Champions League. El futbolista de la selección argentina ya había estado en los planes del Atlético de Madrid el año pasado, pero la transferencia no se concretó.
El defensor inglés Kieran Trippier, de 35 años, jugará la próxima temporada en el Wolverhampton. El exjugador del Atlético de Madrid aceptó el desafío de unirse al equipo a pesar de su reciente descenso a la segunda división de Inglaterra (Championship).
El Crystal Palace anunció la contratación del director técnico francés Pierre Sage, de 47 años, quien viene de realizar una gran campaña con el Lens de Francia tras ganar la Copa de su país y clasificar a la Champions League. Sage llegará para reemplazar al histórico Oliver Glasner, quien ganó tres títulos con el club inglés y dejó firmado un acuerdo hasta junio de 2029 antes de su salida.
Desde Italia informan que la Juventus busca reforzarse con jugadores de la liga española y tiene interés en fichar a Alexander Sorloth y a Brahim Díaz. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano aseguró que Brahim no tiene intenciones de salir y quiere quedarse en el Real Madrid para demostrarle su nivel al nuevo entrenador, José Mourinho.
Según un reporte publicado por el medio OneFootball, el defensor portugués Gonçalo Inácio está en la mira del Milan de Italia y también suena como posible reemplazo de Ibrahima Konaté, quien llegará gratis al Real Madrid en este mercado de pases. Inácio cuenta con una cláusula de salida fijada en 60 millones de euros.
Medios deportivos de Inglaterra informaron que el Tottenham tiene un principio de acuerdo para fichar al futbolista brasileño Savinho. Las negociaciones con el Manchester City van por muy buen camino y la transferencia podría cerrarse por unos 60 millones de euros, una cifra menor a la del año pasado.
El periodista Fabrizio Romano confirmó que no existe ninguna posibilidad de que el joven Kenan Yıldız salga de la Juventus en este mercado de pases. El club italiano no evalúa su venta debido a que el jugador renovó su contrato en febrero, asegurando su continuidad incluso si el equipo no juega la Champions League.
De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el lateral italiano Marco Palestra, elegido por el Inter de Milán para reemplazar a Denzel Dumfries, no fichará por el Newcastle de Inglaterra. La intención real del equipo de Milán es pagar 45 millones de euros a la Atalanta para quedarse con el jugador.
El arquero alemán Loris Karius renovó su contrato con el Schalke 04 hasta el año 2028. Tras superar momentos difíciles en su carrera, el portero logró afianzarse en el equipo de Gelsenkirchen, consiguió el ascenso a la Bundesliga y fue premiado por su gran rendimiento con esta extensión de contrato.
El delantero argentino Paulo Dybala busca mejorar sus condiciones económicas y rechazó la primera oferta de renovación enviada por la Roma de Italia. El futbolista presentó una contrapropuesta donde pide un salario más alto, una situación que ha despertado el interés de varios equipos de la Premier League de Inglaterra que quieren ficharlo.