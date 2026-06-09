Dos bajas en el Real Madrid, futuro de Dybala y posible salida en el Manchester City

El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de River Plate de Argentina tras alcanzar un acuerdo para la próxima temporada. La transferencia desde el Getafe de España se cerraría por unos 6 millones de euros; de esa cantidad, el club español se quedará con la mitad del dinero debido a que solo tiene el 50% de los derechos del futbolista.