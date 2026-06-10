Hondureño Said Martínez recibe la mejor noticia por parte de la FIFA previo al Mundial 2026

California, Estados Unidos.- ¡HISTÓRICO! Said Martínez se convierte en el primer árbitro hondureño en pitar un partido en un Mundial y este miércoles se ha conocido que debutará en la primer jornada de United 2026. A través de las redes sociales, la FIFA confirmó que el Matemático dirigirá el duelo Qatar vs Suiza del Grupo B de torneo, partido que se disputará el sábado 13 de junio a la 1:00 pm de la tarde hora hondureña en el Estadio Bahía de San Francisco.

Honduras nunca había tenido un árbitro central dirigiendo una Copa del Mundo. Said Martínez romperá esa barrera en el Mundial 2026, luego de haber participado como cuarto árbitro en Qatar 2022.

Said Martínez no estará solo

Su cuarteta estará conformada por jueces hondureños, Walter López y Christian Ramírez como sus asistentes. Además, del jamaiquino, Oshane Nation, como cuarto oficial y el triniteco, Caleb Wales como reserva. Hasta el momento no se ha confirmado los jueces que le brindarán apoyo desde la sala de VAR a Martínez para este partido, pero se espera la FIFA lo haga oficial en las próximas horas. Del mismo modo, no se sabe si tendrá otras participaciones durante se vaya desarrollando el Mundial 2026. La FIFA irá dando a conocer sus árbitros en cada fecha y esperemos que no sea la última vez que tenga participación.

Sus revelaciones hace un mes

¿Cree que el 2026 es el año de revancha de Saíd Martínez? Totalmente, el 2022 hemos pasado una situación que realmente no era lo que queríamos, nosotros nos habíamos preparado para dirigir, pero siempre he dicho que nuestros planes son unos, los de Dios son otros y creo que el plan de Dios es perfecto.Hoy puedo contar Walter López se iba a retirar después del Mundial 2022 y resulta que no dirigimos, entonces trabajó 3 años más conmigo y hoy está en las puertas de un segundo Mundial cuando se pudo haber retirado antes.Entonces, hoy por hoy ha llegado en su mejor rendimiento físico y como te digo, es una preparación durante años que estamos mucho más fuertes, hoy tenemos un trío de árbitros mucho más maduro y esperamos llegar al Mundial con buenos aires. ¿Qué tanto ha crecido de 2022 hasta la fecha? Mucho, tanto en la cancha como fuera de ella, la madurez es mayor. Justamente hemos estado de árbitros de reserva en el mundial para aprender de todos los árbitros y crearnos una idea de cómo son los mundiales.Ya sé qué es un mundial, sé cómo se manejan las situaciones conforme a lo que quiere FIFA dentro de la cancha. Estamos bastante entendidos de lo que vamos a ir a hacer. Es decir, del trabajo que teníamos que hacer para llegar al mundial y hoy pues estamos mucho más preparados.