¿A quién apoyan los italianos en el Mundial tras ausencia de "La Azzurra"?

Roma, Italia.- Su afinidad con España; la Brasil de Carlo Ancelotti; las vecinas Francia, Suiza o Austria; su histórica relación con Argentina... ¿a qué selección apoyarán los italianos en el Mundial tras la ausencia de Italia? La 'Azzurra', tetracampeona mundial, no estará en la máxima cita del fútbol por tercera vez consecutiva. Entre la resignación, la decepción y el enfado que provoca su ausencia, muchos aseguran que ni siquiera lo seguirán, mientras que otros optan por vivir el torneo con la bufanda de otra selección. Lo cierto es que no hay un consenso claro, y los aficionados se muestran divididos. Incluso la primera ministra, Giorgia Meloni, no supo qué contestar ante la pregunta de la revista The Journalai: "Está difícil, ¿eh? Está difícil... mejor no me haga hablar", dijo. Pese a la falta de acuerdo, hay tres selecciones que se llevan el 'ranking' en los sondeos realizados por medios y por otras entidades: Brasil, Argentina y España.

La selección brasileña comparte con Italia su peso histórico, lo que proyecta una admiración mutua. Brasil, además, está dirigida por Ancelotti, una leyenda del 'calcio' que goza de un inmenso respeto y cariño en el país, especialmente por parte de la hinchada del Milan. Muchos de los mejores futbolistas brasileños escogieron la Serie A como uno de sus destinos principales, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú...Los transalpinos muestran una postura muy favorable también hacia Argentina, con el que mantienen una enorme relación histórica debido a los movimientos migratorios y a la gran ascendencia italiana, que contribuyó a forjar estrechos lazos entre ambas naciones. Sobra decir que la huella de jugadores como Diego Armando Maradona en el Nápoles también facilitan que una parte de los 'tifosi' apoyen a la albiceleste, así como la veneración hacia Leo Messi en todo el mundo.