Cuenta regresiva final: el Mundial 2026 está por comenzar en tres países

Ciudad de México, México.- La cuenta regresiva terminó y Norteamérica ya respira ambiente mundialista. México, Estados Unidos y Canadá ultiman detalles para recibir la Copa del Mundo 2026, la primera que se disputará en tres países y con 48 selecciones. La fiesta arrancará oficialmente mañana en el Estadio Azteca, escenario que volverá a hacer historia al convertirse en el primer recinto en albergar la inauguración de tres mundiales. Mientras tanto, ciudades de los tres países anfitriones han desplegado actividades culturales, festivales y eventos para dar la bienvenida a miles de aficionados que ya llegaron desde distintos rincones del planeta.

México ha sido el epicentro de la celebración previa al torneo. A pocas horas para el arranque del certamen, reunieron a miles de personas sobre el Paseo de la Reforma para realizar la denominada “Ola Mundial”, con la que rompió el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo realizada fuera de un estadio.