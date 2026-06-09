Cuenta regresiva final: el Mundial 2026 está por comenzar en tres países

Ciudad de México, México.- La cuenta regresiva terminó y Norteamérica ya respira ambiente mundialista. México, Estados Unidos y Canadá ultiman detalles para recibir la Copa del Mundo 2026, la primera que se disputará en tres países y con 48 selecciones.
La fiesta arrancará oficialmente mañana en el Estadio Azteca, escenario que volverá a hacer historia al convertirse en el primer recinto en albergar la inauguración de tres mundiales.
Mientras tanto, ciudades de los tres países anfitriones han desplegado actividades culturales, festivales y eventos para dar la bienvenida a miles de aficionados que ya llegaron desde distintos rincones del planeta.
México ha sido el epicentro de la celebración previa al torneo. A pocas horas para el arranque del certamen, reunieron a miles de personas sobre el Paseo de la Reforma para realizar la denominada “Ola Mundial”, con la que rompió el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo realizada fuera de un estadio.
"Logramos la ola más grande del mundo", aseguró la secretaria de Turismo de la capital norteamericana, Alejandra Frausto.
En el evento estaban presentes jueces del Récord Guinness para verificar el número de asistentes, quienes más tarde precisarán la cantidad de participantes.El récord anterior lo tenía la ciudad portuguesa de Lisboa, que en 2007 congregó a más de 8.000 personas en un parque público, pero este día Ciudad de México lo superó ampliamente.
El ambiente era festivo y predominaba el color verde de la equipación de la selección de México, que el próximo 11 de junio debutará en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica.
"Aquí hay un contraste de sentimientos porque están pasando más aspectos sociales importantes en México, pero bueno, eso también es una fiesta, se celebra cada cuatro años y me parece como muy viable que la gente venga a disfrutar, a aprovechar estos eventos que son mundiales", explicó a EFE Iván Orozco.