Atlético de Madrid rechaza oferta de Real Madrid por Julián Álvarez

Madrid, España.- Florentino Pérez y el Real Madrid han sorprendido al lanzar una millonaria oferta al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez.

Dicha propuesta que lanzó el club blanco ha sido por 150 millones de euros, misma que rápidamente los 'Colchoneros' no aceptaron y notificaron que no están interesados en hacer tratos.

La nota ha causado asombro ya que antes se había conocido que el FC Barcelona ya había ofrecido 100 millones de euros por el ex atacante del Manchester City.

Ahora el Real Madrid se suma a la lucha, cuando todos pensaban que Florentino Pérez iba por el francés Michael Olise.