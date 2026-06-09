Atlético de Madrid rechaza oferta de Real Madrid por Julián Álvarez

Madrid, España.- Florentino Pérez y el Real Madrid han sorprendido al lanzar una millonaria oferta al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez.
Dicha propuesta que lanzó el club blanco ha sido por 150 millones de euros, misma que rápidamente los 'Colchoneros' no aceptaron y notificaron que no están interesados en hacer tratos.
La nota ha causado asombro ya que antes se había conocido que el FC Barcelona ya había ofrecido 100 millones de euros por el ex atacante del Manchester City.
Ahora el Real Madrid se suma a la lucha, cuando todos pensaban que Florentino Pérez iba por el francés Michael Olise.
El Atlético de Madrid no solo habría rechazado la oferta del Real Madrid, de querer a Julián le invitó a pagar la cláusula de rescisión que es de 500 millones de euros.
Comunicado del Real Madrid
El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.
Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.