Los partidos más buscados del Mundial 2026 en fase de grupos: datos de Google Trends

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el interés de los aficionados ya se refleja en los motores de búsqueda. Un análisis realizado por EL HERALDO mediante Google Trends identificó cuáles son los partidos de la fase de grupos que despiertan mayor curiosidad entre los usuarios a nivel mundial. Para elaborar este ranking se analizaron individualmente los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026 utilizando Google Trends, herramienta que permite medir el interés de búsqueda en Google.

Posteriormente se seleccionaron los partidos que registraron el mayor volumen de búsquedas durante los últimos siete días, permitiendo conocer cuáles son los duelos que concentran la atención de los aficionados antes del arranque del torneo.

5. Partido inaugural: México vs Sudáfrica

La condición de México como país anfitrión del Mundial 2026 influye directamente en este comportamiento. Además, la selección mexicana cuenta con una de las aficiones más numerosas del planeta, lo que impulsa constantemente las búsquedas relacionadas con sus partidos.

4. Ecuador vs Marruecos

Uno de los hallazgos más llamativos del análisis es la presencia de Ecuador vs Marruecos entre los partidos más buscados. Si bien ninguno de los dos equipos figura tradicionalmente entre los grandes favoritos al título, el encuentro ha registrado un crecimiento acelerado en el interés de búsqueda durante los días previos al Mundial.

Esto refleja una tendencia cada vez más evidente en las audiencias digitales: los usuarios no solo buscan información sobre las selecciones históricas, sino también sobre equipos emergentes que podrían convertirse en protagonistas del torneo.

3. Brasil vs Marruecos

Cuando Brasil aparece en el calendario mundialista, el interés suele dispararse. Así ocurre con el encuentro entre Brasil y Marruecos, que figura entre los partidos más buscados a nivel global. Aunque no alcanza los niveles registrados del encuentro más buscado, el volumen de búsqueda demuestra que la selección brasileña continúa siendo uno de los equipos con mayor capacidad para atraer audiencias en redes y web. La expectativa también está relacionada con el crecimiento que ha mostrado Marruecos en los últimos años, convirtiéndose en una selección capaz de competir frente a las principales potencias del fútbol mundial.

2. Uruguay vs España

La historia mundialista de ambas selecciones y el prestigio internacional que poseen han convertido este encuentro en uno de los más atractivos de la primera fase. España continúa siendo una de las potencias europeas más importantes, mientras que Uruguay mantiene su reputación como una selección competitiva y acostumbrada a disputar instancias decisivas en los Mundiales. El comportamiento en Google Trends muestra un interés constante durante toda la semana, reflejando que los aficionados siguen de cerca cualquier novedad relacionada con ambas selecciones.

1. Colombia vs Portugal

Entre todos los encuentros analizados, Colombia vs Portugal se posiciona como el partido con mayor volumen de búsqueda en Google. El duelo registra los picos más altos de interés y supera ampliamente a otros encuentros de la fase de grupos. La expectativa se explica por la combinación de dos selecciones que llegan con altas aspiraciones al torneo. Por un lado, Colombia busca consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años, mientras que Portugal aparece como uno de los equipos europeos llamados a competir por el título. Además, muchos aficionados consideran que este enfrentamiento podría definir al líder del grupo, aumentando todavía más el interés en torno al encuentro.

Qué revelan las búsquedas sobre el Mundial 2026