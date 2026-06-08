No representan a su país natal en el Mundial 2026: Los 289 futbolistas que jugarán con otras selecciones

El Mundial 2026 volverá a demostrar que las fronteras no siempre determinan la identidad futbolística de los protagonistas, con un total de 289 jugadores que nacieron en un país distinto al que representarán en la Copa del Mundo, reflejando el impacto de la migración, las raíces familiares y las múltiples nacionalidades en el fútbol moderno. Entre los casos más llamativos destaca el de Erling Haaland, la gran figura de Noruega, nacido en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba en la Premier, pero que optó por defender el país de origen de su familia.