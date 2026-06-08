No representan a su país natal en el Mundial 2026: Los 289 futbolistas que jugarán con otras selecciones

United 2026 volverá a reflejar una tendencia cada vez más común en el fútbol moderno: la de grandes jugadores que van a defender la bandera de un país distinto al que los vio nacer.
Achraf Hakimi nació en España y juega con Marruecos: Nació el 4 de noviembre de 1998 en Madrid, España, y creció en el municipio de Getafe. Aunque contaba con la posibilidad de representar a España, eligió jugar para Marruecos, país de origen de sus padres. Su decisión lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del combinado marroquí y en uno de los líderes de la generación que ha llevado al país a competir entre las mejores selecciones del mundo.
El Mundial 2026 volverá a demostrar que las fronteras no siempre determinan la identidad futbolística de los protagonistas, con un total de 289 jugadores que nacieron en un país distinto al que representarán en la Copa del Mundo, reflejando el impacto de la migración, las raíces familiares y las múltiples nacionalidades en el fútbol moderno. Entre los casos más llamativos destaca el de Erling Haaland, la gran figura de Noruega, nacido en Leeds, Inglaterra, mientras su padre jugaba en la Premier, pero que optó por defender el país de origen de su familia.
Erling Haaland nació en Inglaterra y juega con Noruega: Debido a que su padre, Alf-Inge Haaland, se encontraba jugando para el Leeds United en la Premier League, Erling nació el 21 de julio del 2000 en Inglaterra. A pesar de que era elegible para representar al combinado inglés, el delantero optó por defender los colores de Noruega, país de origen de su familia. Convertido en una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Haaland lidera a la selección noruega en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.
Brahim Díaz nació en España y juega con Marruecos : Su madre es española y su padre tiene raíces marroquíes, lo que le permitió optar por ambas selecciones. Nació el 3 de agosto de 1999 en Málaga, España. Después de representar a La Roja en categorías juveniles, el futbolista del Real Madrid decidió aceptar la convocatoria de Marruecos y convertirse en una de las principales figuras de una generación que aspira a seguir haciendo historia en los grandes torneos internacionales.Achraf Hakimi
Giovanni Reyna nació en Inglaterra y juega con EUA:Mientras su padre, Claudio Reyna, desarrollaba su carrera profesional en Inglaterra, fue que vino al mundo Gio. Nació el 13 de noviembre de 2002 en Sunderland. Debido a sus orígenes familiares, podía representar a varias selecciones, entre ellas Inglaterra, Argentina, Portugal y Estados Unidos. Sin embargo, desde las categorías juveniles eligió defender la camiseta estadounidense y se convirtió en una de las principales perlas de la nueva generación.
Alphonso Davies nació en Ghana y juega con Canadá: Originario de Buduburam, Ghana, nació el 2 de noviembre de 2000 en un campo de refugiados donde sus padres se habían establecido tras escapar de la guerra civil en Liberia. Cuando tenía cinco años, su familia emigró a Canadá en busca de una nueva vida y fue allí donde comenzó su camino en el fútbol. Gracias a su extraordinaria velocidad y talento, se transformó en la gran estrella de la selección canadiense y en uno de los mejores laterales del mundo.
Michael Olise nació en Inglaterra y juega con Francia: Forjado en el fútbol inglés desde sus primeros años, nació el 12 de diciembre de 2001 en Hammersmith, Londres, aunque finalmente eligió representar a Francia en el escenario internacional. Gracias a su ascendencia familiar y a su vínculo con el fútbol francés desde las categorías juveniles, el talentoso extremo se inclinó por los Bleus. Considerado uno de los jugadores jóvenes más prometedores de Europa, llega al Mundial como una de las figuras de los galos.
Riyad Mahrez nació en Francia y juega con Argelia:Vino al mundo en 1991 en Sarcelles, una localidad ubicada al norte de París, Francia. A pesar de haber crecido y desarrollado gran parte de su carrera en territorio francés, decidió representar a Argelia debido a las raíces familiares heredadas de sus padres. Con el paso de los años se convirtió en una de las máximas leyendas del fútbol argelino y llega al Mundial 2026 como capitán, líder y principal figura de los Zorros del Desierto.
Fernando Muslera nació en Argentina y juega con Uruguay: Nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, Argentina, pero su historia siempre estuvo ligada a Uruguay. Hijo de padres uruguayos, se trasladó a Montevideo cuando apenas tenía unos meses de vida y fue allí donde creció y desarrolló toda su carrera deportiva. Con el paso de los años se convirtió en uno de los arqueros más importantes de la historia de la Celeste. Será el primer futbolista uruguayo en disputar cinco Copas del Mundo.
Giuliano Simeone nació en Italia y juega con Argentina: Su nacimiento fue en Roma, Italia, allá por el 2002, durante la etapa en la que su padre, Diego Simeone, jugaba en el fútbol italiano. Aunque posee doble nacionalidad italiana y argentina, siempre estuvo vinculado al fútbol argentino por su entorno familiar y su identidad deportiva. Su crecimiento en los últimos años le permitió abrirse paso en la Albiceleste y consolidarse como una de las alternativas ofensivas de la selección campeona del mundo.
Iñaki Williams nació en España y juega con Ghana:El 15 de junio de 1994 fue su nacimiento en Bilbao, España, después de que sus padres llegaran al país tras un complicado viaje migratorio desde Ghana. Formado íntegramente en el fútbol español y convertido en uno de los grandes referentes del Athletic Club, Williams representó a España en categorías inferiores e incluso llegó a disputar un partido amistoso con la selección absoluta. Sin embargo, en 2022 decidió cambiar de selección y defender los colores de Ghana, país de origen de su familia.
En la lista también figura Julián Quiñones nació en Colombia y juega para México; Álvaro Fidalgo nació en España y juega para México; Jonathan David nació en Estados Unidos y juega para Canadá; Sergiño Dest nació en Países Bajos y juega para Estados Unidos; Nicolás Pépé nació en Francia y juega para Costa de Marfil; Marcus Thuram nació en Francia y juega para Italia.
Kalidou Koulibaly nació en Francia y juega para Senegal; Ibrahim Mbaye nació en Francia y juega para Senegal; Nico Paz nació en Argentina y juega para España; Luca Zidane nació en Francia y juega para Argelia; Mateo Kovačić nació en Austria y juega para Croacia; Antoine Semenyo nació en Inglaterra y juega para Ghana; Santiago Giménez nació en Argentina y juega para México; y Aymeric Laporte nació en Francia y juega para España.