EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Las cuatro coincidencias que ilusionan a España en el Mundial 2026
¿Casualidad o coincidencia? Estas son las similitudes entre los Mundiales de 2010 y 2026 que ilusionan a España con ser campeona del mundo. #Mundializate
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 14:05
El Heraldo Videos
Videos deportes
Las cuatro coincidencias que ilusionan a España en el Mundial 2026
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Manchester City vence a Chelsea y se corona campeón de la FA Cup
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Tres goles anulados! Marathón derrota a Olimpia y lo elimina de la triangular del Clausura
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¿Era mano? Así fue el polémico gol anulado por el FVS a Olimpia en el clásico ante Marathón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Conoce la "Ley Vinicius", la regla que cambiará el fútbol a partir del Mundial 2026
Laura Cáceres
Videos deportes
Menjívar: "Las jugadas divididas siempre van en contra nuestra"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Dolor en Motagua: así reaccionó el equipo tras la grave lesión de Romario Serrano
Grupo OPSA
Videos deportes
Real España arriba al Estadio Nacional en medio de gran expectativa
Grupo OPSA
Videos deportes
Así fue el emotivo recibimiento de la Ultra Fiel a los jugadores de Olimpia
Grupo OPSA
Videos deportes
Jerry Bengtson con un cabezazo pone a ganar a Olimpia sobre Real España
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Rodrigo de Olivera clava el segundo para Motagua ante Olancho FC
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Romario da Silva sufre terrible lesión; se rompe el tobillo en juego de Motagua
Redacción El Heraldo