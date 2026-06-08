Panamá lista para representar a Centroamérica: Primer entreno oficial previo al Mundial 2026

Toronto, Canadá.- Panamá dio un paso más en su preparación para el Mundial 2026 al llegar a su base de concentración en las afueras de Toronto. La selección canalera afrontará en los próximos días los entrenamientos finales antes de su estreno ante Ghana. El autobús que transportaba al equipo llegó al hotel alrededor de las 3.30 pm hora local. El primero en descender del vehículo fue el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen, que se acercó de inmediato a los seguidores congregados a la entrada para saludarlos, firmar autógrafos y posar para fotografías.

Varios futbolistas también dedicaron varios minutos a atender a los aficionados, firmando camisetas y tomándose fotografías con ellos antes de acceder a las instalaciones. La llegada del combinado canalero estuvo acompañada por un ambiente festivo. Cinco mujeres ataviadas con polleras, el traje tradicional panameño, bailaron al ritmo de un grupo musical tradicional mientras los aficionados agitaban banderas con los colores rojo, azul y blanco del país centroamericano. Entre los presentes se encontraba el embajador de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, quien expresó a EFE el entusiasmo de la comunidad panameña por la llegada de la selección. El diplomático añadió que la recepción organizada este domingo era solo un adelanto del apoyo que espera el equipo durante el torneo. "La comunidad en general, todos como puede ver, una pequeña representación ahora con la pollera, con los colores rojos que es el color panameño de la selección, esperándolos con mucho entusiasmo, mucho ánimo. Esperando a los miles de panameños que van a comenzar a llegar en esta semana y llenar las calles de Toronto con felicidad, con alegría, con entusiasmo, como son los panameños", afirmó.