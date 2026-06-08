Julián Álvarez será baja y Messi toma decisión: Argentina en vilo previo al arranque del Mundial

Alabama, Estados Unidos.- La Selección Argentina ya se encuentra en Alabama para jugar su último partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo. El rival será Islandia este martes (7:00 de la noche en Honduras/10:00 de la noche en ARG), y el técnico Lionel Scaloni usará este encuentro para definir los últimos detalles del equipo y evaluar físicamente a sus jugadores antes del gran debut mundialista. Una de las decisiones más importantes que debe tomar el entrenador es quién será el reemplazante de Balerdi. Scaloni quiere esperar a que termine el partido contra Islandia para anunciarlo, ya que todo dependerá de cómo terminen físicamente los futbolistas. El técnico siente que todavía podría haber algún cambio de último momento en la lista y prefiere no apurarse.

Messi está para sumar minutos ante Islandia

La gran noticia para los hinchas es que Lionel Messi jugará ante Islandia. Tras descansar en el partido anterior contra Honduras, la idea de Scaloni es que el capitán sea titular este martes para que sume minutos y llegue con buen ritmo al debut contra Argelia, dejando atrás su lesión muscular. El once inicial tendrá varios cambios y se terminará de confirmar tras el entrenamiento abierto de esta tarde.

Situación de los lesionados

En cuanto a los lesionados, el panorama empieza a aclararse. Nico Paz ya se entrena a la par de sus compañeros desde hoy. Por su parte, el arquero Dibu Martínez sigue ganando tiempo para recuperarse de su fractura y se confirmó que estará listo para atajar en el debut ante Argelia. Además, Cuti Romero, Nico González y Messi ya están listos para sumar minutos en la cancha.

Julián hasta el día del debut