De leyendas a promesas: Diez estrellas llamadas a brillar en el Mundial 2026

A sus 41 años el astro portugués, que sigue luciendo el físico y la ambición de un juvenil, busca el único gran título que le falta en su palmarés: la Copa del Mundo. Pero no será el único objetivo de Cristiano Ronaldo, que tratará de seguir acercándose a la mítica cifra de los 1000 goles que, a falta de algo más de una veintena de tantos, espera lograr antes de que concluya el año.