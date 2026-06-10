Estadio Azteca, listo para el Mundial 2026 bajo hechizo de Shakira y otros grandes

Shakira conquistó al orbe con su participación en la clausura del Mundial de Alemania 2006 gracias a su versión de 'Hips don't lie-Bamboo', éxito que potenció con su rítmico 'Waka Waka' de Sudáfrica 2010, una tendencia que mantuvo con la interpretación de 'La La La' en la clausura de Brasil 2014 y ahora alargará con su pegajoso 'Dai Dai'.