Manejo irregular de más de L113 millones en Sedesol mediante 10 convenios con ONG, denuncia ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 113 millones 401 mil 824 lempiras habrían sido manejados de forma irregular por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Programa Red Solidaria y la Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) Jóvenes Metas, según una denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, se presentó ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y explicó que las irregularidades estarían relacionadas con 10 convenios suscritos entre ambas entidades. Jóvenes Meta ya había estado en el centro de una investigación desarrollada en conjunto por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, como una asociación que recibió transferencias por 22 millones de lempiras de Gobernación provenientes del Fondo de Administración Solidaria, ONGD sin trayectoria verificable y con vínculos directos al círculo de Libre.

"Son 10 convenios los que firmó Sedesol desde mediados de 2023 hasta finales de 2025. Es una ONG que tenía por objeto la ejecución de proyectos para la juventud. Luego vemos que nueve de los diez convenios son de suministro. Es un tema de no seguir los mecanismos de contratación pública a través de cada uno de estos elementos, y eso tiene un perjuicio", declaró Aguilar. Asimismo, explicó que nueve de los convenios contemplaron desembolsos inmediatos de la totalidad de los recursos una vez firmados los acuerdos. "Nueve convenios se hicieron a través del depósito inmediato, después de la firma del convenio, de la totalidad de los fondos, cuando las disposiciones del Presupuesto General establecen que los desembolsos deben realizarse de forma progresiva: 40 %, 40 % y 20 %", agregó.