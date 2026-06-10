Manejo irregular de más de L113 millones en Sedesol mediante 10 convenios con ONG, denuncia ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 113 millones 401 mil 824 lempiras habrían sido manejados de forma irregular por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Programa Red Solidaria y la Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) Jóvenes Metas, según una denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, se presentó ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y explicó que las irregularidades estarían relacionadas con 10 convenios suscritos entre ambas entidades.
Jóvenes Meta ya había estado en el centro de una investigación desarrollada en conjunto por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, como una asociación que recibió transferencias por 22 millones de lempiras de Gobernación provenientes del Fondo de Administración Solidaria, ONGD sin trayectoria verificable y con vínculos directos al círculo de Libre.
"Son 10 convenios los que firmó Sedesol desde mediados de 2023 hasta finales de 2025. Es una ONG que tenía por objeto la ejecución de proyectos para la juventud. Luego vemos que nueve de los diez convenios son de suministro. Es un tema de no seguir los mecanismos de contratación pública a través de cada uno de estos elementos, y eso tiene un perjuicio", declaró Aguilar.
Asimismo, explicó que nueve de los convenios contemplaron desembolsos inmediatos de la totalidad de los recursos una vez firmados los acuerdos.
"Nueve convenios se hicieron a través del depósito inmediato, después de la firma del convenio, de la totalidad de los fondos, cuando las disposiciones del Presupuesto General establecen que los desembolsos deben realizarse de forma progresiva: 40 %, 40 % y 20 %", agregó.
La investigación de la ASJ señala que Sedesol y Red Solidaria suscribieron convenios con la ONG Jóvenes Metas, organización constituida en 2017 en la ciudad de La Ceiba con el objetivo de fortalecer habilidades laborales, el arte y la cultura entre la juventud.
Según el informe, la ONG presentó documentos de liquidación de fondos; sin embargo, la documentación entregada estaba incompleta y no permitía identificar a los beneficiarios finales de varios proyectos ejecutados.
De acuerdo con la investigación, el 90 % de los convenios habría operado de manera irregular para realizar compras masivas de bienes y servicios, con el propósito de evadir los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
"En nueve de los diez convenios bajo sospecha se ordenó de manera irregular el pago del 100 % de los fondos en una sola transferencia financiera, anulando cualquier posibilidad de control o fiscalización", señala la ASJ en su informe.
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde al convenio de mayor cuantía, por un monto de 27 millones de lempiras destinados a la adquisición de 1,026 computadoras portátiles y 400 pares de calzado.
La auditoría evidenció que 594 computadoras fueron entregadas físicamente en las oficinas de Sedesol sin que exista un solo registro de beneficiarios finales. Asimismo, otras 425 computadoras distribuidas en centros educativos carecen de firmas institucionales que validen su recepción.
La ASJ también reveló que "una situación similar ocurre con los 400 pares de zapatos tipo burro destinados teóricamente a estudiantes universitarios; la totalidad fue recibida por la Coordinadora de Gestión Administrativa y Operativa de Becas Solidarias de Sedesol, sin comprobantes que acrediten la entrega real a los alumnos de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras".
La investigación constató que existe un monto de 4 millones 90 mil 340 lempiras sin ninguna liquidación documental, mientras que el resto de los recursos ejecutados en otros convenios presenta respaldos incompletos o inconsistencias en la documentación presentada.