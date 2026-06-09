Sedesol firma convenio por L60 millones para becas de más de 170 estudiantes de El Zamorano

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 177 estudiantes hondureños que cursan estudios superiores en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano continuarán beneficiándose del apoyo económico gracias a un convenio suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la institución educativa.

El acuerdo, firmado por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, y el rector de El Zamorano, Jeff Cohen, contempla una inversión superior a los 60 millones de lempiras para el período 2026, con el objetivo de garantizar la permanencia académica de jóvenes que se preparan en carreras vinculadas al desarrollo agroindustrial del país.

Durante la firma del convenio, Juárez destacó que la educación representa una de las principales apuestas de la administración del presidente Nasry Asfura para impulsar el crecimiento y la transformación de Honduras.

“Estos jóvenes son nuestra esperanza y nuestro futuro. Queremos dejar una generación de profesionales preparados para contribuir al desarrollo del país”, expresó la funcionaria.