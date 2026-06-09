Sedesol firma convenio por L60 millones para becas de más de 170 estudiantes de El Zamorano

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 177 estudiantes hondureños que cursan estudios superiores en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano continuarán beneficiándose del apoyo económico gracias a un convenio suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la institución educativa.
El acuerdo, firmado por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, y el rector de El Zamorano, Jeff Cohen, contempla una inversión superior a los 60 millones de lempiras para el período 2026, con el objetivo de garantizar la permanencia académica de jóvenes que se preparan en carreras vinculadas al desarrollo agroindustrial del país.
Durante la firma del convenio, Juárez destacó que la educación representa una de las principales apuestas de la administración del presidente Nasry Asfura para impulsar el crecimiento y la transformación de Honduras.
“Estos jóvenes son nuestra esperanza y nuestro futuro. Queremos dejar una generación de profesionales preparados para contribuir al desarrollo del país”, expresó la funcionaria.
La alianza permitirá que los becarios continúen sus estudios en áreas como Ingeniería Agronómica, Ambiente y Desarrollo, Ingeniería y Administración en Agronegocios y Agroindustria Alimentaria, disciplinas consideradas clave para fortalecer la productividad nacional.
Las autoridades explicaron que los beneficiarios asumirán el compromiso de retribuir al Estado una vez culminen sus estudios universitarios.
Entre las acciones previstas se incluyen proyectos de investigación científica, pasantías, voluntariado académico, capacitaciones a productores rurales y otras iniciativas orientadas al desarrollo agroalimentario.
El rector de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Jeff Cohen, por su parte, destacó la importancia de la cooperación entre el Gobierno y la academia para formar líderes capaces de generar cambios positivos en el país. “El producto más importante de Zamorano son los jóvenes líderes que se preparan para servir a sus comunidades y aportar al desarrollo de Honduras”, manifestó.
La becaria Harieth Alexandra Izaguirre agradeció el respaldo brindado por el programa y aseguró que los estudiantes beneficiarios están comprometidos a aprovechar la oportunidad para formarse profesionalmente y devolver ese apoyo mediante su trabajo y conocimiento.