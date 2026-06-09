Colegio Médico convoca nuevamente a asamblea nacional para este miércoles 10 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a todos los médicos del país a una asamblea extraordinaria de carácter informativo, programada para el miércoles 10 de junio de 2026, en el marco de una jornada gremial de alcance nacional. La medida se enmarca en la continuidad de las acciones de protesta que el gremio médico ha venido desarrollando en las últimas semanas, ante la falta de respuesta a diversas demandas laborales y administrativas en el sistema de salud. La convocatoria está dirigida a profesionales que laboran en múltiples instituciones del Estado, entre ellas: la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, Medicina Forense, COPECO, el sistema 911, el Instituto Nacional Penitenciario y otras dependencias descentralizadas.

Entre los principales puntos que motivan la asamblea destacan exigencias relacionadas con estabilidad laboral, pagos atrasados, reajustes salariales y mejoras estructurales en el sistema sanitario público.



El CMH ha insistido en la necesidad de cesar de inmediato los despidos de personal médico y proceder al reintegro de quienes han sido separados de sus cargos en distintas instituciones del país. Asimismo, el gremio reclama el pago de salarios atrasados, algunos de los cuales, según sus denuncias, acumulan retrasos de varios meses, afectando la situación económica de los profesionales de la salud. Otro de los puntos centrales es la solicitud de cumplimiento del ajuste salarial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento bienal previsto para el año 2026, como parte de los derechos laborales del sector.

También se exige que el Gobierno asigne el 12 % del Presupuesto General de la República al sistema de salud pública, como medida para fortalecer la atención y mejorar las condiciones hospitalarias.

Desarrollo de la jornada