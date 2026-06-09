UNAH presenta avances del 2026 y resalta el crecimiento en matrícula y expansión regional

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentaron un informe en el que muestran los principales avances durante los primeros seis meses del 2026. El rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, destacó el incremento en la matrícula universitaria, la expansión regional y la innovación tecnológica como parte de las acciones. Los resultados fueron presentados este martes en el marco del Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción, como parte de un ejercicio de transparencia institucional.

Fernández destacó que la institución atraviesa una etapa de transformación sustentada en resultados concretos, transparencia y una visión de crecimiento orientada a ampliar las oportunidades educativas para miles de jóvenes hondureños. Uno de los principales indicadores presentados fue el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil; para el primer período académico de este año se reportan más de 77,000 estudiantes. Las autoridades proyectan superar los 84 mil estudiantes en el segundo período del año, consolidando una tendencia positiva en el acceso a la educación superior pública y ampliando las oportunidades de formación para la juventud del país. También resaltaron los avances del programa Mi Bienestar UNAH, una de las iniciativas de apoyo estudiantil más importantes que este año benefició a unos 35,000 estudiantes, contribuyendo a la permanencia y éxito de miles de jóvenes en las aulas universitarias.