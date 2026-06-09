El Seguro Social alcanza el 81% de abastecimiento de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, aseguró que el porcentaje de abastecimiento de medicamentos e insumos experimentó una recuperación significativa en los últimos cinco meses del año. Durante una visita al almacén central de medicamentos del IHSS, el funcionario reportó que el abastecimiento alcanza actualmente más del 65%, lo que muestra una mejora considerable en comparación con el 47% registrado meses atrás. Lo anterior se traduce en que a nivel hospitalario el abastecimiento sea del 81% y más del 72% en las diferentes clínicas periféricas y regionales del instituto en todo el país.

Asimismo, el abastecimiento de material médico quirúrgico e insumos se sitúa en más 60%, cuando a inicios de año apenas alcanzaba el 23%, indicaron las autoridades. El director destacó que estos resultados han sido posibles gracias a las medidas implementadas en el marco del decreto de emergencia, que han permitido agilizar procesos de adquisición y abastecimiento. "La recuperación que estamos observando en estos primeros cinco meses de gestión es significativa. Hemos logrado incrementar los niveles de abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, y continuaremos fortaleciendo este proceso en beneficio de nuestros derechohabientes", expresó Martínez.

Agregó que para lo que resta de junio y el próximo mes el abastecimiento global estará llegando a más del 80%. Informó además que la recepción de medicamentos se intensificó desde mediados de mayo; Martínez ejemplificó que solamente durante la semana (del 1 al 7 de junio) se recibieron entregas de más de 50 proveedores. Eso ha permitido acelerar la reposición de inventarios y ampliar la disponibilidad de tratamientos esenciales en los diferentes establecimientos sanitarios que tiene el Seguro Social.