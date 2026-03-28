IHSS podrá ejecutar fondos por fideicomiso tras decreto de emergencia

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la declaratoria de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la institución fue autorizada para adherirse al fideicomiso de salud reactivado recientemente por el Gobierno de Nasry Asfura. La disposición está contenida en el decreto ejecutivo PCM-007-2026, publicado el viernes 27 de marzo en el diario oficial La Gaceta, como parte de una serie de medidas extraordinarias orientadas a enfrentar la crisis en el sistema sanitario. El decreto establece que la Dirección Ejecutiva del IHSS podrá incorporarse formalmente al fideicomiso estructurado por la Secretaría de Salud, mediante la suscripción del contrato correspondiente con una institución bancaria del sistema nacional.

De acuerdo con el documento, esta adhesión permitirá al IHSS manejar recursos en cuentas separadas y agilizar procesos clave, como la reducción de la mora quirúrgica, la compra de medicamentos, el abastecimiento de insumos y equipos, así como la mejora de la infraestructura en clínicas y hospitales del Seguro Social. "En aras de la transparencia y la legalidad, este fideicomiso deberá contar en todo su proceso de contratación y ejecución con todas las auditorías internas y externas correspondientes", establece el decreto publicado en La Gaceta. La reactivación del fideicomiso de salud forma parte del estado de emergencia decretado en el IHSS por un período de un año, en respuesta a la crisis estructural que enfrenta la institución. El mecanismo, reactivado por la administración del presidente Nasry Asfura, busca agilizar la ejecución de recursos mediante un esquema más flexible para contratar servicios, adquirir insumos y desarrollar proyectos, con el fin de reducir los retrasos de los procesos administrativos tradicionales. Además, el decreto establece procedimientos excepcionales de contratación directa y simplificada, con plazos más cortos y adjudicaciones en menor tiempo, para atender de forma inmediata las necesidades del sistema sanitario.

Asimismo, el IHSS quedó autorizado para “suscribir de manera directa e inmediata convenios y contratos con instituciones públicas o privadas de prestación de servicios de salud, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, cooperantes nacionales o internacionales o empresas nacionales o extranjeras que operen legalmente en el país, para la prestación de servicios médicos”, según establece el PCM. Entre los servicios autorizados figuran la realización de procedimientos quirúrgicos, la adquisición de medicamentos, insumos y equipos, así como infraestructura, sistemas informáticos, sistemas de apoyo administrativo, suministros en general, bienes muebles e inmuebles y la contratación para la construcción o remodelación de infraestructura. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, manifestó que la intención del decreto es mejorar la atención y garantizar insumos para realizar cirugías, además de contar con médicos suficientes. Rodas agregó que esperan que el manejo de los fondos se realice con transparencia, a fin de fortalecer la atención en el Seguro Social.