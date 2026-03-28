Veraneantes comienzan a salir de Tegucigalpa por la Semana Santa 2026

A horas que inicie la Semana Santa en Honduras, muchos ciudadanos han comenzado a salir de Tegucigalpa para disfrutar en sus lugares de origen. El movimiento en las terminales de buses ya es bastante considerable.
Las terminales en Comayagüela ya comienzan a verse repletas de personas que aprovechan para salir hacia la zona sur y oriente del país.
Para viajar a Choluteca el boleto de bus cuesta entre 130 a 135 lempiras. Los veraneantes aprovechan para ir a esta zona de Honduras.
En Comayagüela también hay terminales de buses que llevan a la zona norte de Honduras, habiendo buses que se pueden tomar y hacen el traslado hasta San Pedro Sula.
Desde este fin de semana comienza a verse el movimiento considerable de personas que salen de Tegucigalpa.
Con maletas, mochilas y bolsas se observó a las personas llegar a las terminales en Comayagüela para salir en vísperas de la Semana Santa.
Estudiantes aprovecharon ya que tendrán libre y al ser foráneos aprovecharán para estar en sus lugares de origen.
Los usuarios reportaron que el precio de los boletos sigue siendo el mismo, pese a la temporada y el alza en los combustibles.
Ante este movimiento se espera que Tegucigalpa registre calles vacías y un poco de soledad por la salida de las personas foráneas.
Las empresas de buses han dispuesto de más unidades ante el alto movimiento que se estará registrando desde este fin de semana hasta el martes o miércoles, regresando las personas el domingo.