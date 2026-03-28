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Veraneantes comienzan a salir de Tegucigalpa por la Semana Santa 2026

Las terminales de buses en Tegucigalpa comienzan a verse llenas a horas que inicie la Semana Santa

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 12:24
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A horas que inicie la Semana Santa en Honduras, muchos ciudadanos han comenzado a salir de Tegucigalpa para disfrutar en sus lugares de origen. El movimiento en las terminales de buses ya es bastante considerable.

Fotos: Alex Pérez - El Heraldo
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Las terminales en Comayagüela ya comienzan a verse repletas de personas que aprovechan para salir hacia la zona sur y oriente del país.

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Para viajar a Choluteca el boleto de bus cuesta entre 130 a 135 lempiras. Los veraneantes aprovechan para ir a esta zona de Honduras.

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En Comayagüela también hay terminales de buses que llevan a la zona norte de Honduras, habiendo buses que se pueden tomar y hacen el traslado hasta San Pedro Sula.

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Desde este fin de semana comienza a verse el movimiento considerable de personas que salen de Tegucigalpa.

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Con maletas, mochilas y bolsas se observó a las personas llegar a las terminales en Comayagüela para salir en vísperas de la Semana Santa.

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Estudiantes aprovecharon ya que tendrán libre y al ser foráneos aprovecharán para estar en sus lugares de origen.

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Los usuarios reportaron que el precio de los boletos sigue siendo el mismo, pese a la temporada y el alza en los combustibles.

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Ante este movimiento se espera que Tegucigalpa registre calles vacías y un poco de soledad por la salida de las personas foráneas.

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Las empresas de buses han dispuesto de más unidades ante el alto movimiento que se estará registrando desde este fin de semana hasta el martes o miércoles, regresando las personas el domingo.

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