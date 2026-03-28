CMH denuncia presuntos despidos de médicos por WhatsApp y llamada

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la crisis que atraviesa la Secretaría de Salud (Sesal), Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), denunció presuntos despidos de médicos. Santos afirmó que varios galenos han sido notificados de su separación laboral mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, un procedimiento que calificó de inadecuado. "No se han hecho despidos como manda la ley, que es a través de un oficio donde se notifica al trabajador; despedir por Whatsapp y llamadas es violatorio al Código del Trabajo", apuntó. Aseguró que los médicos afectados laboran en distintos hospitales del país y pertenecen a las 20 regiones sanitarias; sostuvo que la situación ocurre en un momento crítico para el sistema de salud.

"Estamos en una crisis sanitaria, no se puede estar despidiendo a los médicos. Esto es persecución política porque son los galenos que contrató el gobierno anterior", argumentó el presidente del CMH. El galeno dijo que en lugar de solucionar el problema de falta de pago a los médicos por contrato, lo que se esta haciendo son despidos de profesionales que laboran bajo la modalidad de interinato. "Prometieron que no iban a despedir a nadie, que estaban interesados ​​en mejorar la salud del pueblo de Honduras y lo que han hecho es todo lo contrario", cuestionó. Ante las supuestas acciones de las autoridades de la Sesal, Santos llamó al gremio a agudizar la lucha y las protestas que llevan una semana en los diferentes centros asistenciales del país y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

"Por los tanto la única vía que nos quede es la de lucha; hay que radicalizar la lucha", dijo.

Niega despidos de médicos

Ante las denuncias del presidente del CMH, el secretario de Salud, Eduardo Midence, salió al paso y rechazó las acusaciones y aseguró que no se están realizando despidos de médicos ni de personal de enfermería. El funcionario explicó que lo que se está llevando a cabo es una reestructuración del personal administrativo dentro de la Secretaría de Salud, como parte de un proceso habitual en las instituciones públicas. “Es una reestructuración del personal administrativo como lo hace cualquier institución y empresa”, explicó. Detalló que el pasado viernes se envió una circular a directores de hospitales, regiones departamentales de salud y jefes de talento humano, informando sobre este proceso.