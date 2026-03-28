Rincones pintorescos y atractivos de Honduras para visitar en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.-Más allá de las playas y los destinos tradicionales, Honduras ofrece pueblos, montañas y rincones naturales ideales para quienes buscan una Semana Santa tranquila, cultural y en contacto con la naturaleza. Honduras cuenta con rincones de encanto poco conocidos que pueden ser visitados para apreciar la naturaleza o disfrutar de distintas actividades, mismas que se pueden desarrollar en familia. De norte a sur y de oriente a occidente, varios municipios destacan como alternativas para quienes desean evitar las rutas más concurridas y optar por un turismo más relajado.

Santa Bárbara: naturaleza y senderismo en Pinalejo

En el departamento de Santa Bárbara se encuentra Pinalejo, un pequeño municipio rodeado de colinas y paisajes rurales, ideal para desconectarse y disfrutar de la vida de campo. El destino ofrece rutas de senderismo rural y espacios naturales que permiten a los visitantes convivir con la naturaleza. Se ubica aproximadamente a dos horas de la ciudad de San Pedro Sula por la carretera CA-4, tomando el desvío hacia el municipio de Quimistán.

San Juancito: historia y clima fresco cerca de la capital

A corta distancia de Tegucigalpa se localiza San Juancito, en Francisco Morazán, un antiguo centro minero que conserva una atmósfera histórica y nostálgica. Su cercanía con el Parque Nacional La Tigra garantiza un clima fresco y aire puro. En la zona se pueden explorar antiguas ruinas mineras, visitar talleres de artesanos locales y realizar caminatas por senderos boscosos. A pocos kilómetros de San Juancito, se encuentra otro lugar que es el municipio de la Villa de San Francisco, donde se puede disfrutar del deporte aventura como lo es el parapente que es su principal atractivo.