Así luce actualmente el hospital que se construye en Choluteca con personal chino

EL HERALDO visitó Choluteca para constatar cómo se encuentran los avances en el nuevo hospital de Choluteca que está siendo construido con personal de China. Este fue uno de los hospitales que inició el gobierno de Xiomara Castro y continúan las obras.
El nuevo hospital se llamará Hospital Médico Quirúrgico Doctora María Josefa Lastiri y se encuentra a unos metros del Estadio Emilio Williams.
Este proyecto está siendo desarrollado por la empresa China SFECO Group y cuenta con personal chino desde albañiles, operadores de maquinaria, técnicos y coordinadores de área.
En su visita, EL HERALDO constató que el personal chino sale a almorzar minutos antes del mediodía en busitos o carros de paila. Ellos son trasladados por hondureños y al terminar de comer, retornan al área de construcción; generalmente salen del lugar de la obra a comer.
En el lugar hay trabajadores hondureños, la minoría, y el acceso es bastante complicado. Según se ha dicho, es limitado el acceso por temas de seguridad en la obra.
La inversión supera los 61 millones de dólares, financiados a través de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este nuevo hospital busca convertirse en el principal centro de atención médica para más de 165 mil habitantes de la zona sur del país.
El nuevo hospital no solo contará con salas de consulta externa, unidades de diálisis y oncología, sino que también tendrá 140 camas censables y 19 no censables, además de equipos médicos de alta tecnología, como tomógrafos y mamógrafos.
Uno de los componentes destacados del proyecto es la construcción de un albergue para que pacientes y familiares de comunidades lejanas puedan hospedarse sin costo mientras reciben atención médica.
El gobierno de Xiomara Castro había anunciado en 2025 que se espera entregar en noviembre de este año las áreas de emergencia, administración y servicios conexos. El resto del hospital estará listo en marzo de 2026, según el cronograma acordado con la empresa constructora y la supervisora.
El proyecto inició el 22 de octubre de 2024, y aunque fue el último de los hospitales financiados por el BCIE en comenzar, es el que más rápido está avanzando.
La obra abarca 19,750 metros cuadrados y representa un salto cualitativo en la red hospitalaria pública de la zona sur.
A mitad de enero de este año, la expresidenta Xiomara Castro volvió a visitar el lugar y se aseguró que el centro hospitalario estará funcionando en el mes de agosto del presente año y brindará servicios de cirugía general, urología, traumatología, ortopedia, medicina interna, dermatología, cardiología, entre otras.
En la entrada del lugar se ven rótulos de la empresa china encargada de construir el centro asistencial en la cabecera municipal de Choluteca.
Se están arreglando, también, los accesos hacia el hospital ya que es una calle de tierra. Aunque se ven avances, algunos trabajadores dudas que se inaugure en agosto.
Por dentro así luce el lugar y faltan acabados, servicio eléctrico entre otros aspectos que deberá tener el hospital.
EL HERALDO constató fuga de agua en algunos pasillos, haciendo que haya los denominados "charcos" dentro del centro asistencial.
Otra de las postales en el interior del hospital que se está construyendo. Dentro del lugar hay rótulos de la empresa china a los trabajadores hondureños para que no hagan sus necesidades allí dentro.
La construcción de este hospital ha hecho que varios de los ciudadanos chinos que allí trabajan, ahora busquen quedarse en Honduras como empresarios.