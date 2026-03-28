Johel Zelaya: "A quienes votaron por mi salida, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar"

Tegucigalpa, Honduras.- Johel Zelaya, exfiscal general de Honduras, se pronunció en redes luego que se publicara en La Gaceta su destitución del cargo tras el juicio político al que fue sometido.

Zelaya estuvo en el Congreso Nacional (CN) el 24 de marzo, aunque solo se presentó ante la comisión que le hizo el juicio y no ante el pleno.

El exfuncionario dijo que realizó su trabajo apegado a la ley y eso incomodó a varias personas que buscaron sacarlo del Ministerio Público (MP). A su vez, envió un mensaje a los congresistas que impulsaron su salida y adujo que "el tiempo pondrá cada cosa en su lugar".

Comunicado de Johel Zelaya:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de marzo de 2026 Luego que se formalizara mi destitución a través del Diario Oficial La Gaceta, siento el deber de dirigirme al pueblo hondureño. Ante todo, doy gracias a Dios por haber sido mi guía en cada decisión tomada, incluso en los momentos más complejos. A mi compañera de vida, mis hijas, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis tíos/as, mis primos/as, cuñados y demás miembros de mi familia, ustedes fueron mi sostén inquebrantable, les expreso mi más profundo agradecimiento por su apoyo incondicional, por sostenerme cuando más lo necesité y por recordarme siempre quién soy.

A las mujeres y hombres del Ministerio Público, quiero agradecerles por su apoyo, ustedes sostienen esta institución todos los días, con trabajo silencioso, con sacrificio y con compromiso. Ha sido un honor servir a su lado. A mis amigos, a quienes estuvieron conmigo y me apoyaron, especialmente cuando las circunstancias se volvieron adversas, les digo gracias. Su lealtad me acompañará siempre.