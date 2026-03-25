Johel Zelaya presenta recurso de inconstitucionalidad contra Ley Especial de Juicio Político

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general suspendido Johel Zelaya, presentó un escrito formal ante el Congreso Nacional la noche del miércoles 25 de marzo, en el que interpone un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción en contra el decreto legislativo 51-2013, norma que rige la Ley de Juicio Político.

Zelaya, en su pronunciamiento, cuestiona la validez de la base legal del procedimiento para removerlo de su cargo, instando a que se suspendan los efectos jurídicos del decreto.

"Hoy se ha recibido un escrito por parte del ciudadano Johel Antonio Zelaya, que contiene un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el decreto legislativo 51-2013 que es la la ley del juicio político, solicitando que le suspenda el efecto jurídico del decreto y que se le dé el curso legal correspondiente", informó el diputado Mario Pérez, en representación de la comisión investigadora del juicio político contra Zelaya.

El parlamentario aclaró que el Congreso no posee las facultades judiciales para resolver una impugnación de tal naturaleza.

Pérez explicó que, según la Ley de Justicia Constitucional, la competencia para conocer estos recursos corresponde única y exclusivamente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En caso de no existir unanimidad en dicha sala, la decisión recae sobre el pleno de magistrados del Poder Judicial.

"No somos los diputados un ente judicial y no podemos conocer de ese recurso", enfatizó Pérez durante su intervención en el hemiciclo. Ante esta limitación técnica, la comisión solicitó a la Secretaría del Congreso remitir el escrito de Zelaya a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una nota de remisión.

Además del recurso contra la ley, Zelaya incluyó un segundo escrito en el que renuncia formalmente a su derecho de comparecer ante el pleno durante una cita que había sido programada para el jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana.

Según el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, mencionó que con esta decisión, el fiscal declina la oportunidad de presentar argumentos de descargo.

"Le digo a Honduras: no hemos violado ningún derecho", manifestó el titular del Legislativo. Al confirmarse que el fiscal no hará uso de su espacio para comparecer.