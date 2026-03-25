"No legitimaré un vicio": Johel Zelaya no comparecerá ante Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal suspendido Johel Zelaya manifestó que no se presentará ante el pleno del Congreso Nacional este jueves 26 de marzo, tras el dictamen emitido por la comisión especial en el que instan al Poder Legislativo a su destitución permanente.

"Hago de su conocimiento que no compareceré a dicha convocatoria, en la igualdad de condiciones", anunció Zelaya a través de una carta formal dirigida al secretario del Congreso, Carlos Roberto Ledezma Casco, adjunta a una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en la que expuso los motivos de su incomparecencia.

El fiscal suspendido argumenta que el juicio político en su contra ha estado marcado por "graves irregularidades" desde su inicio. Según Zelaya, se trata de un juicio "desarrollado de forma acelerada", una celeridad que, a su juicio, ha impedido garantizar el "debido proceso, el derecho a la defensa ni la igualdad de condiciones".

Desde su punto de vista, la rapidez en la que se realizó el juicio político en su contra, es un indicador desigualdad y de un desenlace ya previsto. "Es evidente que no hubo igualdad de condiciones: he sido juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada", dice parte del documento.

Zelaya desglosó el cronograma de lo que califica como un "proceso aligerado", denunciando que todo ocurrió en "menos de 48 horas".

El fiscal suspendido subrayó en su carta que, tras estas actuaciones, se elaboró un informe que recomienda su "destitución de forma permanente". Para Zelaya, la forma en la que ocurrieron los hechos, "evidencia la ausencia de objetividad y de garantías mínimas para un proceso justo".

El funcionario suspendido concluye su carta y su publicación en redes señalando que no será parte de un proceso bajo las mismas condiciones. "No legitimaré un procedimiento viciado que violenta mis derechos y la Constitución".

La cita de Zelaya en el Congreso había sido programada para este jueves 26 de marzo, en punto de las 8:00 de la mañana.