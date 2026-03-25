Juicio político contra Johel Zelaya se acelera tras decisión de no comparecer al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de juicio político en contra del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, se acelerará luego de que el funcionario decidiera no presentarse ante el Congreso Nacional, argumentando que el proceso en su contra ha estado marcado por “graves irregularidades” desde su inicio.

Zelaya señaló que se trata de un juicio “desarrollado de forma acelerada”, lo que, a su juicio, ha impedido garantizar el “debido proceso, el derecho a la defensa ni la igualdad de condiciones”.

El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien forma parte de la comisión investigadora de la denuncia del juicio político, explicó que, debido a la decisión del fiscal de no asistir, “todo el proceso se agiliza; ya no hay necesidad de leer el informe y someterlo a discusión y posteriormente a votación el día de mañana, sino que sería hoy”.

Añadió que la comparecencia estaba prevista originalmente para permitir preguntas y repreguntas, pero que Zelaya entregó personalmente una misiva al presidente del Congreso, en la que expone que considera “no oportuno” presentarse.

Rivera Callejas indicó que, en consecuencia, “todo lo que iba a pasar mañana, pasa para hoy”. Según el legislador, la sesión de hoy definirá si se acepta la recomendación del informe de la comisión especial.

En caso de aprobarse, Zelaya cesará inmediatamente de su cargo y se procedería a la elección de un nuevo fiscal general, quien completaría el periodo aún vigente de Zelaya.

Este ajuste en el cronograma refleja la urgencia del Congreso de resolver el proceso en curso, marcado por críticas de parte del fiscal suspendido sobre la rapidez y las condiciones en las que se ha desarrollado el juicio político.

El Congreso Nacional se prepara así para la votación decisiva que definirá la continuidad de Zelaya al frente del Ministerio Público y la eventual designación de su reemplazo.