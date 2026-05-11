Contratos a revisión: 82 enfermeras esperan nombramiento tras diálogo con Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales anunció la instalación de una mesa técnica bipartita con la Secretaría de Salud (Sesal) para buscar soluciones definitivas a la situación laboral de decenas de enfermeras en condición temporal.

Julia Benítez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales, informó que la mesa comenzará a funcionar a partir del 1 de julio, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan que las profesionales que laboran bajo las modalidades de interinato y contrato sean incorporadas de manera permanente al sistema sanitario.

"Hay enfermeras con más de 200 días e incluso algunas con cinco o diez años en esta condición", manifestó Benítez, quien espera que mediante las negociaciones sus compañeras sean nombradas de manera permanentes, tomando en cuenta su antigüedad.