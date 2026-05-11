Contratos a revisión: 82 enfermeras esperan nombramiento tras diálogo con Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Enfermeras Profesionales anunció la instalación de una mesa técnica bipartita con la Secretaría de Salud (Sesal) para buscar soluciones definitivas a la situación laboral de decenas de enfermeras en condición temporal.
Julia Benítez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales, informó que la mesa comenzará a funcionar a partir del 1 de julio, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan que las profesionales que laboran bajo las modalidades de interinato y contrato sean incorporadas de manera permanente al sistema sanitario.
"Hay enfermeras con más de 200 días e incluso algunas con cinco o diez años en esta condición", manifestó Benítez, quien espera que mediante las negociaciones sus compañeras sean nombradas de manera permanentes, tomando en cuenta su antigüedad.
Actualmente son 82 enfermeras a nivel nacional las que se encuentran en esta situación, apuntó Benítez.
La dirigente explicó que luego del diálogo con las autoridades sanitarias se determinó instalar la mesa, pues una eventual recontratación inmediata de las compañeras solo sería por un mes, lo que no garantiza estabilidad laboral para las afectadas.
“No nos conviene una recontratación temporal, lo que buscamos es permanencia para las compañeras”, subrayó.
Representantes del Colegio de Enfermeras Profesionales participarán como veedor en el proceso, con el fin de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias.
Asimismo, Benítez enfatizó que el gremio espera resultados concretos y sin dilaciones. "No queremos más retrasos ni promesas incumplidas. Hemos trabajado de manera ininterrumpida en hospitales y centros de salud, confiando en el diálogo", expresó.
Reiteró que el gremio estará vigilante del cumplimiento de otros beneficios laborales establecidos por ley, a la espera de que sean aplicados en tiempo y forma por parte de las autoridades de salud.