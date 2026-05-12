Capturan a exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez

Tocoa, Honduras.- El exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, fue capturado la mañana de este martes -12 de mayo- por la Policía Nacional, tras un amplio operativo policial en la zona. El exedil es señalado por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan López, un crimen que consternó a Honduras y generó repudio internacional. Juan López era un reconocido defensor ambiental y religioso que mantenía constantes denuncias sobre supuestas irregularidades relacionadas con la explotación minera y la defensa de los recursos naturales en la zona de Tocoa. Fue vilmente asesinado el 14 de septiembre de 2024.

En el operativo también fue aprehendido otro sospechoso, identificado como Héctor Méndez. Una tercera persona relacionada al mismo crimen continúa prófugo. La captura ocurrió en horas de la madrugada mediante un allanamiento a la residencia del extitular de la municipalidad tocoeña. "Estos sujetos serian los autores intelectuales del ambientalista y fueron capturados tras allanamiento de morada", informó la Secretaría de Seguridad.

Simultáneamente, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública está ejecutando un allanamiento en la alcaldía de Tocoa para secuestrar documentos de presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Adán Fúnez.

¿Quién es Adán Fúnez?

Tras 18 años en cargos públicos, los últimos 12 como alcalde del municipio de Tocoa, Fúnez renunció a su cargo y a su candidatura dentro del partido Libre. Desde que asumió la alcaldía en 2006, bajo el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, el edil ha sido mencionado en diversas ocasiones. Uno de los primeros señalamientos fue por la falta de rendición de cuentas de los millonarios fondos que manejaba para la llamada “Cuarta Urna”.

Los rumores sobre su amistad con el cartel de Los Cachiros eran vox populi. Durante un cabildo abierto, ante una gran cantidad de pobladores, Fúnez reconoció ser amigo de los hermanos Rivera Maradiaga, especialmente de Javier Eriberto Rivera Maradiaga, uno de los exlíderes de Los Cachiros. Asimismo, el 3 de septiembre de 2024, el sitio web de investigación Insight Crime publicó un video de 34 minutos en el que se observa al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto al exsecretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya, hermano de “Mel” Zelaya, y Moncho Mata, reunidos con narcotraficantes.