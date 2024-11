Narcotráfico, corrupción y crimen, polémicas que rodean al intocable de Colón: Adán Funez

Aunque Fúnez no ha dado detalles sobre los motivos para no buscar nuevamente la titularidad de la comuna tocoeña, se presume que las últimas controversias lo orillaron a renunciar.

Tras la divulgación del video, el ambientalista hondureño Juan López pidió la renuncia del alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Días después, el líder ambiental fue asesinado en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.

Tras el homicidio de López, quien también era un fiel servidor en la iglesia católica de esa ciudad, el sacerdote de la parroquia de Tocoa, Carlos Orellana, señaló directamente a Fúnez como el responsable del asesinato.

Días después del crimen, la Policía Nacional allanó la vivienda de Fúnez. Sin embargo, el alcalde de Tocoa se mostró tranquilo ante lo ocurrido y expresó su confianza en las autoridades hondureñas.

“Lo que hubo fue una visita de la Policía Nacional, con agentes de la ATIC y fiscales. Me solicitaron un video de la fecha 14 de septiembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Ellos se presentaron en mi domicilio y me pidieron llevarse el CPU para realizar un vaciado”, manifestó Fúnez.