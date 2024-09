Adán Fúnez habla del narcovideo: “Nadie hablaba de que eran narcos, sino empresarios”

Asimismo, Fúnez afirmó que en esa reunión junto a Carlos Zelaya “hubo ofrecimiento, pero no se entregó dinero. En mi caso, a mí no me entregaron dinero”.

También negó que parte del dinero ofrecido se le entregaría al expresidente Manuel “Mel Zelaya”, a quien según el video, le darían la mitad de los 13 millones recaudados por Los Cachiros, Carlos “El Negro” Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernández Rosa “Don H”.

En ese sentido, puntualizó que en sus cuatro períodos al mando de la municipalidad tocoense la financiación de sus campañas ha sido con sus propios recursos.

A su criterio, la difusión del video en el que coordinaban el financiamiento de campañas políticas con dinero proveniente del tráfico de drogas es una técnica para perjudicar a Libettad y Refundación (Libre).