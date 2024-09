Diputados exigen que vinculados en el video respondan por sus actos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el cisma político que generó la publicación del video donde aparece el todavía secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, junto a reconocidos narcotraficantes, diputados de Libertad y Refundación (Libre) pidieron que los involucrados respondan por las consecuencias de sus actos.

Frente a los hechos que ha desencadenado una ola de ataques al oficialismo, varios diputados reaccionaron con opiniones encontradas, unos en defensa del hermano del coordinador de Libre, Manuel Zelaya, mientras que otros reprocharon el tibio mensaje de la mandataria respecto a la aparición del video.

“La presidenta no es absoluta, aunque sea presidenta en Libre somos un equipo, en Libre somos un cuerpo, si no nos consultan a nosotros no estamos obligados a defender algo que no estamos de acuerdo”, reiteró el diputado de Libre Mauricio Rivera. Continuó: “Yo sigo siendo Libre, creo en las convicciones de Libre, en los ideales, pero en este caso yo no voy a acompañar eso, me diga quien me diga, me lo pida quien me lo pida, la extradición se tiene que mantener hasta que Honduras tenga su propia justicia y su institucionalidad sola, fuerte y robusta”.

Sobre el mismo tema, el congresista oficialista Oved López, lamentó que “desde el cielo nuestros mártires lloran porque entregaron lo más valioso que tiene el ser humano, su vida, pero algunos líderes se desviaron del propósito para satisfacer sus propios intereses. Aún hay esperanza, la refundación es una causa y el pueblo Libre debe seguir luchando. Nuevos líderes deben surgir”.