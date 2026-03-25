Comisión investigadora recomienda destitución de Johel Zelaya como fiscal general

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión investigadora del Congreso Nacional a cargo de indagar la denuncia de juicio político contra el titular suspendido del Ministerio Público, brindó este miércoles su resumen final recomendando al Legislativo votar en sesión de pleno para la destitución permanente del cargo de Fiscal General de la República a Johel Zelaya. Tras el anuncio, el primer secretario de la Junta directiva del Congreso Nacional, diputado Carlos Ledezma, citó a Johel Zelaya ante el pleno del Congreso Nacional para el día jueves 26 de marzo a las 8 de la mañana. "Se le cita legal y debida forma para que comparezca ante el Pleno de este Poder del Estado, el día jueves 26 de marzo del año en curso, a las 8:00 am, para exponer en el hemiciclo y ante la cámara de diputados lo que considere útil y pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa", se lee en la citación.

Ledezma detalló que "el trabajo (de la comisión) ha terminado con un examen exhaustivo de las pruebas presentadas, junto con la denuncia, así como los testimonios que evacuamos el día de ayer, incluyendo la misma declaración del denunciado, que estuvo en este salón por casi cinco horas, contestando las interrogantes que hicimos los miembros de la Comisión". El diputado, que además lideró la comisión investigadora, explicó que la votación "debe hacerse en una sesión en donde se discuta este informe, se le dé la oportunidad, si así lo requiere, el Fiscal General, para comparecer ante el Pleno de Diputados y externar lo que él considere oportuno y pertinente en su defensa, como último momento en el que él tiene derecho de ser escuchado".