Protesta de médicos cumple cinco días y pacientes son los más afectados

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas convocadas por médicos de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cumplieron este viernes cinco días consecutivos, generando afectaciones en la atención de pacientes.
Las acciones impulsadas por el gremio médico ante la falta de pago y el incumplimiento de acuerdos laborales, provocaron la suspensión parcial de consultas externas y la reducción de servicios en distintas unidades de salud.
Únicamente se mantienen activas las áreas de emergencia y atención crítica, de los distintos establecimientos sanitarios a nivel nacional.
En el Hospital Escuela la consulta externa se mantienen funcionando en un 90%, según declaró el portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio.
Áreas como Medicina Interna y Endocrinología son las más afectadas por las protestas que desarrollan los médicos por contrato e interinato desde el pasado lunes.
En muchos de los casos los pacientes que llegan en busca de atención médica al principal centro asistencial lo que reciben por parte de los médicos es la receta de sus medicamentos, al tiempo que les reprograman la cita.
Los pacientes esperan que la situación con las autoridades de salud se resuelva, pues son ellos los que deben pagar los platos rotos de los problemas que padece el sistema sanitario público.
Mientras que en las diferentes clínicas periféricas del Seguro Social durante la semana se registraron largas filas de derechohabientes; las acciones de los médicos han causado retrasos y dificultades para recibir atención médica.
Los médicos aseguran que las asambleas informativas continuarán hasta que las autoridades cumplan con el pago atrasado a unos 3,500 profesionales de la salud, algunos de los cuales llevan varios meses sin recibir salario.
Entre las exigencias del Colegio Médico de Honduras (CMH) además del pago de salarios que adeuda el Estado desde hace tres meses a médicos de contrato, y con interinato, esta la falta de firmas de contratos y pago a los médicos descentralizados.
Así mismo piden que se cumpla con el pago de la base salarial en varias instituciones del estado de Honduras y que paren las amenazas a la estabilidad laboral de los médicos en las distintas instituciones para las cuales trabajan.