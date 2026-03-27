Protesta de médicos cumple cinco días y pacientes son los más afectados

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas convocadas por médicos de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cumplieron este viernes cinco días consecutivos, generando afectaciones en la atención de pacientes. Las acciones impulsadas por el gremio médico ante la falta de pago y el incumplimiento de acuerdos laborales, provocaron la suspensión parcial de consultas externas y la reducción de servicios en distintas unidades de salud. Únicamente se mantienen activas las áreas de emergencia y atención crítica, de los distintos establecimientos sanitarios a nivel nacional.

En el Hospital Escuela la consulta externa se mantienen funcionando en un 90%, según declaró el portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio. Áreas como Medicina Interna y Endocrinología son las más afectadas por las protestas que desarrollan los médicos por contrato e interinato desde el pasado lunes. En muchos de los casos los pacientes que llegan en busca de atención médica al principal centro asistencial lo que reciben por parte de los médicos es la receta de sus medicamentos, al tiempo que les reprograman la cita. Los pacientes esperan que la situación con las autoridades de salud se resuelva, pues son ellos los que deben pagar los platos rotos de los problemas que padece el sistema sanitario público. Mientras que en las diferentes clínicas periféricas del Seguro Social durante la semana se registraron largas filas de derechohabientes; las acciones de los médicos han causado retrasos y dificultades para recibir atención médica.