Honduras inicia operativo de Semana Santa: más de 26 mil efectivos serán desplegados

Las Fuerzas Armadas de Honduras desplegarán más de 26,000 efectivos en todo el país como parte del operativo de seguridad de Semana Santa coordinado por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM).
El capitán Mario Rivera informó a EL HERALDO que el personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar del Orden Público será distribuido en los cuatro ejes carreteros, así como en playas, balnearios y centros turísticos de mayor afluencia.
"Se estarán instalando retenes en las principales salidas de la capital y realizando patrullajes en zonas turísticas para garantizar la seguridad de la población”, explicó Rivera.
En el evento se hicieron presentes María Antonieta Mejía, designada presidencial; y José Argueta, secretario de Comunicaciones, entre otros funcionarios.
El operativo contempla la instalación de 279 puntos de control, 15 áreas de descanso, talleres móviles y ambulancias en puntos estratégico
Además, las autoridades aseguraron que no se descuidará la vigilancia en barrios y colonias, donde se mantendrán patrullajes constantes y operativos de saturación.
Rivera también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante denuncias al 911 ante cualquier emergencia o situación sospechosa.
El operativo iniciará oficialmente el 28 de marzo y se mantendrá hasta el 5 de abril, con controles reforzados en las principales vías de salida de la capital.
Durante el feriado de Semana Santa, miles de familias hondureñas se movilizan hacia distintos puntos del país para aprovechar las vacaciones.
Playas, balnearios, ríos y destinos turísticos registran un incremento en la afluencia de visitantes que buscan descansar y compartir fuera de sus ciudades de origen.