TSC advierte multas de hasta L50 mil por uso indebido de vehículos del Estado

La disposición aplica a entidades centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, así como a entes constitucionales y corporaciones municipales, con el objetivo de reforzar los controles sobre los bienes públicos.

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recordó a las instituciones públicas del país las normas para el uso correcto de los vehículos estatales, advirtiendo sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 50 mil lempiras en caso de incumplimiento.

Entre los requisitos establecidos, el TSC señala que todos los vehículos del Estado deben portar placas nacionales y distintivos visibles, incluyendo franjas en colores azul, blanco y azul, junto a la leyenda “Propiedad del Estado de Honduras”, además del nombre o siglas de la institución y una numeración asignada.

Asimismo, se establece que los automotores solo podrán ser utilizados para funciones oficiales y deberán permanecer en instalaciones del Estado al finalizar la jornada laboral, salvo excepciones autorizadas.

La normativa también prohíbe la circulación de estos vehículos en días y horas inhábiles sin permiso, así como su uso para fines personales, incluyendo el traslado de funcionarios, empleados o familiares.

Para circular fuera del horario laboral, será obligatorio portar autorización escrita y una orden de trabajo que justifique la actividad.

El TSC indicó que estas disposiciones no aplican en casos de emergencia, servicios públicos esenciales, seguridad, defensa o labores de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones contempladas en la Ley Orgánica del TSC, que incluyen multas de entre cinco mil (L5,000) y cincuenta mil lempiras (L50,000), así como posibles sanciones administrativas e incluso el decomiso del vehículo.