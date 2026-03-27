Presidencia anuncia pagos atrasados a 1,200 empleados del PNRP tras protestas

Agregó que la administración actual no permitirá desembolsos a planillas "fantasma" ni a empleados sin contratos, enfatizando que los recursos del Estado deben manejarse dentro del marco legal y financiero.

"No podemos ser irresponsables y hacer pagos a personas sin respaldo legal", declaró Emilio Hércules, secretario de Finanzas en HCH.

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las masivas protestas en diversas zonas del país de los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), los secretarios Luis Castro y Emilio Hércules aseguraron que efectuarán los pagos correspondientes este viernes a los que hayan firmado contratos.

Mientras que el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, detalló que dentro del PNRP se identificaron 2,009 empleados, de los cuales 1,209 recibirán hoy sus salarios correspondientes a enero y febrero.

"Solo 72 trabajadores que no firmaron contrato no serán incluidos en este pago", indicó Castro sobre los pagos restantes se efectuarán tras la Semana Santa, garantizando que se cumpla con todos los derechos laborales de los empleados formales.

En Villanueva, Cortés, los trabajadores advirtieron que, de no recibir el pago hoy, intensificarán las protestas durante la Semana Santa. "Si ellos no nos hacen efectivo el pago hoy, mañana no hay Semana Santa para nadie porque el fin de semana nos tomaremos todas las carreteras a nivel nacional", declaró un empleado a HCH.

Hércules y Castro coincidieron en que se han revisado cuidadosamente las planillas del programa y que se mantiene un llamado a la formalidad: todos los pagos deben contar con respaldo legal, incluyendo personal de otras secretarías, para evitar irregularidades y garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.