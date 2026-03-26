Absuelven a Carlos Guevara Mondragón en caso “mascarillazo”

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Luis Guevara Mondragón, quien fungió como contador de Invest-H, fue absuelto de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en el denominado caso “mascarillazo”.

De acuerdo con su defensa, la decisión fue adoptada por unanimidad tras la presentación de un recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, con el que se cuestionaba la sentencia emitida previamente por el tribunal.

El abogado defensor, Juan Carlos Berganza, sostuvo que desde un inicio habían advertido irregularidades en el fallo. “Efectivamente, nosotros habíamos anunciado que esa sentencia del tribunal había sido arbitraria, era un prevaricato judicial enorme”, manifestó.

Asimismo, explicó que la Sala de lo Penal acogió los argumentos de la defensa. “Presentamos el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, y la sala de los penales por unanimidad ha decidido declarar con lugar la infracción de ley por los dos motivos, y absolvió a nuestro representado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y el delito de fraude”.