Absuelven a Carlos Guevara Mondragón en caso “mascarillazo”

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Luis Guevara Mondragón, quien fungió como contador de Invest-H, fue absuelto de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en el denominado caso “mascarillazo”.
De acuerdo con su defensa, la decisión fue adoptada por unanimidad tras la presentación de un recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, con el que se cuestionaba la sentencia emitida previamente por el tribunal.
El abogado defensor, Juan Carlos Berganza, sostuvo que desde un inicio habían advertido irregularidades en el fallo. “Efectivamente, nosotros habíamos anunciado que esa sentencia del tribunal había sido arbitraria, era un prevaricato judicial enorme”, manifestó.
Asimismo, explicó que la Sala de lo Penal acogió los argumentos de la defensa. “Presentamos el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, y la sala de los penales por unanimidad ha decidido declarar con lugar la infracción de ley por los dos motivos, y absolvió a nuestro representado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y el delito de fraude”.
Berganza indicó que, tras esta resolución, lo que corresponde es la liberación inmediata de su cliente.
No obstante, el profesional del derecho señaló que Guevara Mondragón continúa privado de libertad debido a otro proceso judicial en su contra, en el cual —asegura— también es inocente. Explicó que en ese caso se le impuso una medida de caución hipotecaria que aún no ha sido resuelta en su totalidad.
“Sin embargo, estamos esperando que se dicte alguna decisión porque ya ha sido absuelto, y en el otro proceso en el que también se le involucró, que es inocente, se le impuso la medida de caución hipotecaria, la cual todavía lo tiene preso”, puntualizó.
El abogado añadió que dicha medida ya se encuentra firme, por lo que considera que no existe justificación para que su defendido permanezca en prisión. “Además de eso, ya está firme; por lo tanto, ese señor no tiene que estar en el presidio”, concluyó.