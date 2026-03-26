"Oro por todos y los bendigo": Isis Cuéllar tras firmar libro de asistencia en la CSJ

La diputada suspendida Isis Cuéllar llegó a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para cumplir con la firma del libro tras las medidas cautelares impuestas.
Con semblante sonriente, Isis Cuéllar se presentó ante autoridades judiciales como parte de las obligaciones derivadas del caso “Chequesol”.
Autoridades judiciales mantienen la suspensión del cargo de la diputada mientras se define su situación legal.
La congresista por Copán acudió a la CSJ para firmar el libro de control, una de las medidas dictadas por el juez que conoce la causa.
A pesar de enfrentar acusaciones por múltiples delitos, 64 para ser exactos, Cuéllar se mostró confiada durante su comparecencia en la Corte Suprema.
La legisladora llegó sin contratiempos a la sede judicial, donde debe presentarse periódicamente ante el juez competente.
La diputada de Libre cumplió con la medida de firmar en su primera semana, establecida tras el auto de formal procesamiento que les dictaron hace unos días.
La presencia de Cuéllar en la CSJ se da en el marco del proceso judicial por el caso “Chequesol”, que involucra a 12 imputados.
El proceso contra Cuéllar y otros imputados incluye la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en la CSJ.
Entre sonrisas y gestos de tranquilidad, la diputada atendió a los medios presentes y hasta dedicó algunas palabras donde aseguró que no tiene nada que mandarle a decir al exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona.
Adicionalmente, refirió que se encuentra tranquila, no teme nada y que "oro por todos y los bendigo".
Así como llegó, entre sonrisas y gestos de tranquilidad, la diputada abandonó la Corte hasta su próxima cita.