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"Oro por todos y los bendigo": Isis Cuéllar tras firmar libro de asistencia en la CSJ

La diputada suspendida Isis Cuéllar acudió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para firmar el libro de control, como parte de las medidas cautelares

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 15:05
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La diputada suspendida Isis Cuéllar llegó a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para cumplir con la firma del libro tras las medidas cautelares impuestas.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Con semblante sonriente, Isis Cuéllar se presentó ante autoridades judiciales como parte de las obligaciones derivadas del caso “Chequesol”.

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Autoridades judiciales mantienen la suspensión del cargo de la diputada mientras se define su situación legal.

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La congresista por Copán acudió a la CSJ para firmar el libro de control, una de las medidas dictadas por el juez que conoce la causa.

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A pesar de enfrentar acusaciones por múltiples delitos, 64 para ser exactos, Cuéllar se mostró confiada durante su comparecencia en la Corte Suprema.

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La legisladora llegó sin contratiempos a la sede judicial, donde debe presentarse periódicamente ante el juez competente.

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La diputada de Libre cumplió con la medida de firmar en su primera semana, establecida tras el auto de formal procesamiento que les dictaron hace unos días.

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La presencia de Cuéllar en la CSJ se da en el marco del proceso judicial por el caso “Chequesol”, que involucra a 12 imputados.

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El proceso contra Cuéllar y otros imputados incluye la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en la CSJ.

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Entre sonrisas y gestos de tranquilidad, la diputada atendió a los medios presentes y hasta dedicó algunas palabras donde aseguró que no tiene nada que mandarle a decir al exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona.

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Adicionalmente, refirió que se encuentra tranquila, no teme nada y que "oro por todos y los bendigo".

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Así como llegó, entre sonrisas y gestos de tranquilidad, la diputada abandonó la Corte hasta su próxima cita.

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