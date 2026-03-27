Empleados del PNRP continúan en protesta en varias zonas del país por salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) en Honduras realizaron varios planteles este viernes en el que exigen el pago de tres meses de salario atrasado.

Las manifestaciones se desarrollan con quema de llantas y bloqueos en Villanueva, Cortés; La Ceiba, Atlántida; y la carretera que conecta El Progreso, Yoro, con Tela.

En Villanueva, los trabajadores advirtieron que, de no recibir el pago hoy, extenderán las acciones durante toda la Semana Santa.

"Si ellos no nos hacen efectivo el pago hoy, mañana no hay Semana Santa para nadie porque el fin de semana nos tomaremos todas las carreteras a nivel nacional", declaró un empleado en HCH.

Los manifestantes explicaron que han recibido promesas incumplidas de las autoridades: "Hemos recibido mentiras de parte del ministro diciendo que se nos van a cancelar los tres meses y hoy es la fecha y no nos han cancelado. Vienen queriendo que nosotros entreguemos los bienes del Estado y no nos dan el pago", indicó otro trabajador.

En esta región, 180 empleados del campo participan en la protesta.