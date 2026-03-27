¿Quién es Wagner Vallecillo? el nuevo presidente del Poder Judicial de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Wagner Vallecillo Paredes, asumió el pasado jueves -27 de marzo de 2026-, la más alta magistratura dentro del Poder Judicial, a sus 61 años de edad. Su asunción como el máximo jerarca de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está precedida de uno de los actos más atípicos en la vida política del país, impregnado de componendas entre las fuerzas políticas mayoritarias en el seno del Poder Legislativo. Wagner Vallecillo fue puesto como presidente interino de la CSJ, la noche del miércoles 25 de marzo, mediante una moción del jefe de la bancada del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, en el Congreso Nacional (CN), y un día después fue ratificado para la presidencia permanente por el pleno del máximo órgano de la justicia del país. Vallecillo es reconocido dentro del Partido Liberal, y aparece muy vinculado con el excandidato a la presidencia de la República, por esa institución política, Yani Rosenthal; quien en el pasado guardó prisión en cárceles de los Estados Unidos, por temas de lavado de activos con personajes vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. La alianza entre Cálix y Rosenthal es algo ya conocido en el mundo de la política nacional.

Para algunos observadores de ojo muy crítico y educado, ese vínculo representa una mácula con la que empieza el nuevo presidente del Poder Judicial, que se convirtió en un reparto de puestos entre el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL).



Padrinazgo político

Como profesional del derecho, Vallecillo ha trabajado con la familia Rosenthal desde hace muchos años, y fue uno de los que más soporte de apoyo tuvo de parte de Yani Rosenthal, al ser incluido en la lista de los nominados a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, derivado de las negociaciones entre liberales, nacionalistas y libres. Ese mismo patrocinio político llevo a Vallecillo Paredes, en 2023, cuando se eligió la actual CSJ, a integrar la Sala Constitucional, talvez la más importante dentro del Poder Judicial, por el tipo de casos que ahí terminan dirimiéndose en el sistema de justicia. Desde el bipartidismo, en el pasado cuatrienio, durante la administración de Libertad y Refundación (Libre), se criticó con dureza la forma y manera en que se distribuyeron y otorgaron puestos importantes en el estamento público; hoy, desde un sector de la sociedad se crítica igual de fuerte lo ocurrido en torno a la nominación de Wagner Vallecillo Paredes.

El nuevo presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, desempeñará ese cargo durante los tres años, diez meses y 20 días, que restan para que se cumpla el período para el que fueron electos, que finaliza en febrero de 2030.

Origen y estudios

Wagner Vallecillo Paredes, nació en San Pedro Sula, el 9 de enero de 1965, en el populoso barrio Paz Barahona, de esa ciudad industrial, en el norte de Honduras. Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Miguel Paz Barahona, el entonces conocido como ciclo común en el histórico Instituto José Trinidad Reyes, hasta finalizar su bachillerato en el Instituto Técnico Tridentino, siempre en San Pedro Sula. En el año 1989 obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y en 2002, realizó la actualización de su título inicial, recibiendo el diploma de abogado.

En 2015 recibió el exequátur de notario, por parte de la Corte Suprema de Justicia, título que le permitió poder postularse para correr por un puesto de magistrado de la suprema corte. Además, tiene un master en Derecho Procesal Laboral, cursado en la Universidad Católica de Honduras, en 2018.

Experiencia laboral