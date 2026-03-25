Wagner Vallecillo asume la presidencia interina del Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional designó este miércoles 25 de marzo al magistrado Wagner Vallecillo como presidente interino del Poder Judicial, tras aceptar la renuncia de Rebeca Ráquel Obando.

La elección de Vallecillo se realizó mediante votación en el pleno legislativo, donde se determinó que asumirá de forma temporal la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y jurisdiccional del sistema judicial del país.

El diputado liberal Jorge Cálix nominó a Wagner Vallecillo para que funja como presidente interino del Poder Judicial, para que este poder del Estado no quede acéfalo, y la nominación fue aprobada en menos de 5 minutos.

Wagner Vallecillo, quien ha ocupado cargos relevantes en la justicia, fue elegido para asumir la presidencia en forma temporal.

Su experiencia incluye haber presidido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y trabajar en el Tribunal de Justicia Electoral en 2022. Su trayectoria en el sistema judicial es extensa: ha sido juez de letras, defensor público y juez de paz.

Con la designación de Vallecillo, el Legislativo apuesta por blindar la operatividad de los tribunales y evitar un vacío de poder, mientras se traza la ruta para elegir a un sucesor.

Sin embargo, el nombramiento de Vallecillo ha generado polémica, especialmente en la bancada de Libertad y Refundación, que abandonó la sesión minutos después de nombramiento.