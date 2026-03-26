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Jornada tensa en el Congreso deja cambios clave: aquí los puntos más importantes

Una jornada marcada por la tensión y el caos político en el Congreso Nacional de Honduras dejó una serie de decisiones clave que reconfiguran las principales instituciones del país

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 10:49
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En medio de una sesión marcada por enfrentamientos, gritos y tensión política, el Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles una serie de decisiones de alto impacto institucional, a continuación los cambios clave que debes conocer.

 Foto: Emilio Flores | EL HERALDO
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La destitución del fiscal general Johel Zelaya, el nombramiento de su sustituto, la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.

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El pleno legislativo destituyó formalmente a Johel Zelaya tras un juicio político, con 93 votos a favor, al ser encontrado responsable de actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia e incapacidad en el desempeño de su cargo.

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Se trata del primer juicio político aplicado a un alto funcionario en Honduras.

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Zelaya, quien había sido designado de forma interina en noviembre de 2023 y ratificado en febrero de 2024, no concluyó su periodo que se extendía hasta 2030.

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Tras su destitución, no se descarta que enfrente procesos penales derivados de las acusaciones.

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Minutos después, el Congreso eligió como nuevo fiscal general a Pablo Emilio Reyes Theodore, quien fue juramentado la misma noche en el hemiciclo legislativo por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

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Reyes Theodore, abogado con experiencia en el sector público y privado, fue uno de los finalistas en el proceso de selección y cuenta con especialización en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial.

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Su nombramiento también se dio en medio de disturbios protagonizados por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).

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En paralelo, la jornada estuvo marcada por la sorpresiva renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, aunque continuará como magistrada del pleno.

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La dimisión se produjo mientras se leía en el Congreso una denuncia para iniciar un juicio político en su contra.

Foto: Redes sociales
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Según relató Tomás Zambrano, la funcionaria comunicó su decisión mediante una llamada telefónica, lo que llevó a suspender momentáneamente la sesión. Posteriormente, el Legislativo aceptó su renuncia con más de 90 votos.

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Tras la salida de Ráquel Obando, el Congreso designó como presidente interino del Poder Judicial al magistrado Wagner Vallecillo, a propuesta del diputado Jorge Cálix. La elección se realizó en menos de cinco minutos con el objetivo de evitar un vacío de poder en la Corte Suprema.

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Vallecillo, con trayectoria en el sistema judicial, ha ocupado cargos como juez, defensor público y magistrado, además de haber presidido la Sala Constitucional. No obstante, su nombramiento generó polémica, especialmente entre diputados de Libre, quienes abandonaron la sesión.

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En la misma jornada, el Congreso también aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial tras un único debate. La iniciativa, impulsada por Jorge Cálix y el nacionalista Erick Alvarado, busca ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y sectores con dificultades para acceder a empleos de jornada completa.

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La normativa pretende dinamizar la economía y facilitar el acceso al trabajo en sectores como la maquila.

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Su aprobación se dio 58 días después de su presentación y contó con opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia, aunque con observaciones.

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