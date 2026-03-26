Jornada tensa en el Congreso deja cambios clave: aquí los puntos más importantes

En medio de una sesión marcada por enfrentamientos, gritos y tensión política, el Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles una serie de decisiones de alto impacto institucional, a continuación los cambios clave que debes conocer.
La destitución del fiscal general Johel Zelaya, el nombramiento de su sustituto, la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.
El pleno legislativo destituyó formalmente a Johel Zelaya tras un juicio político, con 93 votos a favor, al ser encontrado responsable de actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia e incapacidad en el desempeño de su cargo.
Se trata del primer juicio político aplicado a un alto funcionario en Honduras.
Zelaya, quien había sido designado de forma interina en noviembre de 2023 y ratificado en febrero de 2024, no concluyó su periodo que se extendía hasta 2030.
Tras su destitución, no se descarta que enfrente procesos penales derivados de las acusaciones.
Minutos después, el Congreso eligió como nuevo fiscal general a Pablo Emilio Reyes Theodore, quien fue juramentado la misma noche en el hemiciclo legislativo por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
Reyes Theodore, abogado con experiencia en el sector público y privado, fue uno de los finalistas en el proceso de selección y cuenta con especialización en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial.
Su nombramiento también se dio en medio de disturbios protagonizados por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
En paralelo, la jornada estuvo marcada por la sorpresiva renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, aunque continuará como magistrada del pleno.
La dimisión se produjo mientras se leía en el Congreso una denuncia para iniciar un juicio político en su contra.
Según relató Tomás Zambrano, la funcionaria comunicó su decisión mediante una llamada telefónica, lo que llevó a suspender momentáneamente la sesión. Posteriormente, el Legislativo aceptó su renuncia con más de 90 votos.
Tras la salida de Ráquel Obando, el Congreso designó como presidente interino del Poder Judicial al magistrado Wagner Vallecillo, a propuesta del diputado Jorge Cálix. La elección se realizó en menos de cinco minutos con el objetivo de evitar un vacío de poder en la Corte Suprema.
Vallecillo, con trayectoria en el sistema judicial, ha ocupado cargos como juez, defensor público y magistrado, además de haber presidido la Sala Constitucional. No obstante, su nombramiento generó polémica, especialmente entre diputados de Libre, quienes abandonaron la sesión.
En la misma jornada, el Congreso también aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial tras un único debate. La iniciativa, impulsada por Jorge Cálix y el nacionalista Erick Alvarado, busca ampliar las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y sectores con dificultades para acceder a empleos de jornada completa.
La normativa pretende dinamizar la economía y facilitar el acceso al trabajo en sectores como la maquila.
Su aprobación se dio 58 días después de su presentación y contó con opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia, aunque con observaciones.