Ratifican a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado Wagner Vallecillo fue ratificado de manera unánime por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este jueves 26 de marzo.

La sesión del pleno dio inicio a las 3:00 de la tarde y a las 5:56 salió el nuevo presidente a comparecer como el nuevo titular del Poder Judicial.

"Para mí es un alto honor que he recibido de los magistrados del Pleno que de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso; en ese sentido expreso mi agradecimiento por su confianza", dijo Vallecillo en una breve conferencia a los medios.

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