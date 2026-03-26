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Ratifican a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia

De manera unánime fue ratificado como presidente del Poder Judicial el magistrado Wagner Vallecillo

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 17:56
Ratifican a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia

Wagner Vallecillo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia tras ser ratificado.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado Wagner Vallecillo fue ratificado de manera unánime por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este jueves 26 de marzo.

La sesión del pleno dio inicio a las 3:00 de la tarde y a las 5:56 salió el nuevo presidente a comparecer como el nuevo titular del Poder Judicial.

"Para mí es un alto honor que he recibido de los magistrados del Pleno que de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso; en ese sentido expreso mi agradecimiento por su confianza", dijo Vallecillo en una breve conferencia a los medios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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